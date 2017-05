Mariages consanguins : Penser à la progéniture

Les facteurs congénitaux et héréditaires sont à l’ origine de 40% des déficiences, au cours de ces cinq dernières années. Autrement dit, les mariages consanguins sont la cause principale des handicaps qui affectent les enfants en Algérie.

C’est ce qu’a affirmé le Dr Smaïl Boulbina lors d’une journée de sensibilisation sur les risques liés aux mariages entre membres de la même famille. Le spécialiste affirment que 90% de ces mariages se font parmi les familles pauvres, et les régions les plus touchées sont la Kabylie et Ghardaïa qui pratiquent encore le tribalisme. « Les mariages consanguins sont une pratique matrimoniale dictée par la tradition de notre société. En dépit des évolutions, on continue à se marier entre membres de la même famille, particulièrement en milieu rural. Ce genre de mariages sont à l’origine d’insoutenables drames familiaux, car ils engendrent des enfants atteints de maladies génétiques récessives rares », dira le Dr Boulbina. Le spécialiste bouscule les tabous et parle de « véritable catastrophe qui nécessite une approche sociale impliquant multiples secteurs. » Il informe que «80 % des pathologies neurologiques, telles que la myopathie, la neuropathie, l’épilepsie, l’ataxie et la maladie de Parkinson et d’autres affections sont provoquées par des gènes héréditaires». Un appel est donc lancé à près de 13 départements ministériels de sensibilisation comme ceux de l’Education nationale, des Affaires religieuses et des Wakfs et de la Communication pour s’impliquer dans cet effort de sensibilisation.



Une campagne nationale de sensibilisation dès cet été



« La première campagne sera lancée au lendemain du ramadhan, en été, pendant la période des mariages et sera chapautée par les ministères de la Santé et de la Solidarité nationale » annonce le Dr Boulbina. Le spécialiste estime que les imams, les enseignants, les éducateurs doivent accompagner ce travail de sensibilisation. Le conférencier va plus loin et propose que la question des mariages consanguins soit introduite dans les programmes scolaires et celui de la formation professionnelle.

Le risque étant grand, une mobilisation accrue de la communauté médicale et de la société civile pour mener des campagnes de sensibilisation sur les risques liés aux mariages consanguins est impérative. L’objectif majeur est d’éviter au maximum ces pathologies incurables en Algérie et dont la prise en charge est très lourde et coûteuse.

« La sensibilisation reste la seule recommandation à élargir et qui permettrait de minimiser la prévalence des myopathies en Algérie », soutient le Dr Boulbina. Le professeur Benredouane, ancien ministre des Affaires religieuses reconnaît quant à lui qu’il est « difficile de convaincre un couple de cousins germains de ne pas se marier, sinon de ne pas enfanter, vu le danger d'avoir une progéniture à risque congénital et qui pourrait donc être affectée de maladies héréditaires ». Pourtant, «la science et la religion disent clairement que les mariages consanguins donnent lieu à une descendance qui présente des symptômes de déficience mentale, et c’est le rôle de l’Etat de sensibiliser les citoyens, même si 85% des malades algériens ne suivent pas les orientations de leurs médecins », dira le Pr Benredouane.

Lors de cette journée de sensibilisation, les spécialistes ont mis en garde sur la propagation croissante des maladies résultant du mariage consanguin, statistiques à l’appui.

Farida Larbi

--------------//////////////////

Des conséquences désastreuses

La consanguinité est définie par les chercheurs selon un coefficient (dont la valeur se situe entre 0 et 1). Celui-ci est tiré de la somme des consanguinités induites par les ancêtres communs. Plus le nombre est élevé, plus les deux personnes sont liées. Si le chiffre est égal ou supérieur à 0,156, la relation est jugée consanguine. Les cousins germains (au premier degré et qui partagent donc des grands-parents) possèdent un coefficient de 0,0625. La consanguinité augmente le risque de malformations cardiaques, cérébrales, et d'autres maladies génétiques. Pourquoi le fait d'être cousin majore-t-il ce risque? Quelques explications sont nécessaires pour le comprendre. Chacune de nos cellules renferme 46 chromosomes répartis en 23 paires. Dans chaque paire, un chromosome vient du père et l'autre de la mère. Chacun possède donc tous les gènes en deux exemplaires, les uns d'origine paternelle, les autres sont maternels. Or de nombreuses maladies génétiques (comme la mucoviscidose, par exemple), liée à un gène défectueux, n'apparaissent que si le gène défectueux est présent en double exemplaire, dans la copie venant du père et dans celle de la mère. Ainsi, si le gène défectueux de la mucoviscidose est peu répandu dans la population générale, au sein d'une famille concernée, il est sans doute présent chez plusieurs de ses membres. Mais il ne s'exprimera pas tant qu'un individu n'aura pas les deux copies du gène. Dans le cadre d'un mariage entre deux cousins dans une famille concernée par ce gène défectueux, leurs enfants ont un risque nettement accru de recevoir ce gène muté en deux copies et donc d'être frappé par cette maladie. En clair, quand un gène responsable d'une maladie génétique existe dans une famille, le mariage entre cousins facilite l'éclosion de cette maladie.

Avant de se marier entre cousins, faut-il consulter un généticien? Quel est le risque d'avoir des enfants souffrant de malformations ou de maladies génétiques?

Dans ce cas, il suffit d'interroger l'un des deux conjoints pour rechercher une maladie génétique familiale et pratiquer un test sanguin, pour vérifier l'absence du gène responsable de la mucoviscidose, de l'amyotrophie spinale ou de l'ataxie de Friedrich, les trois maladies génétiques les plus fréquentes. Une enquête en Algérie montre que dans les familles issues de mariages consanguins, l’hydrocéphalie est 13 fois plus élevée, l’hémophilie 11 fois plus fréquente, la maladie Duchenne 8 fois, les maladies neurologiques 7 fois et les anémies congénitales trois fois que dans les familles exogames.

F. L.