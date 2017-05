Objectifs de développement durable : Cérémonie de lancement en amazigh

Traduite par le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), la Charte des droits de l’homme et de l’enfant des Nations unies est désormais disponible en langue amazighe. Cette action entre dans le cadre du développement du programme des Objectifs de Développement Durable (ODD).

C’est dans cette optique, qu’une cérémonie de lancement en amazigh de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) a été organisée, hier, par le Haut-Commissariat à l'amazighité, en collaboration avec le Système des Nations unies, en présence d’Eric Overvest, coordonnateur résident du système des Nations unies (SNU), et Mahi Boumediene, directeur des relations économiques et de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères. Organisée dans le cadre du Forum du HCA «Tamazight Tura» (Tamazight maintenant), cette cérémonie a été aussi l'occasion de présenter en amazigh des textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention internationale des droits de l'enfant. M. Eric Overvest a affirmé que «la traduction des ODD en amazigh s'inscrit entièrement dans un esprit d'inclusion et d'universalité». C’est une démarche qui a été entreprise par le SNU Algérie auprès du HCA, en appui à la volonté politique affichée au plus haut niveau de l'État algérien, pour la promotion de cette langue, à travers sa constitutionnalisation et sa promotion au statut de langue nationale et officielle. Il a jugé que le HCA a réalisé, depuis sa création en 1995, de «grandes avancées» en matière de promotion de l’amazigh dans les domaines de la traduction multilingue, la généralisation de l’enseignement de l’amazigh, l’édition, la communication et la formation, considérant que ces acquis «reflètent la conjugaison des efforts du HCA et toutes les parties prenantes, institutions et ministères». «Cette traduction est une opportunité pour rendre plus visibles, à l’échelle mondiale, les avancées réalisées en Algérie dans la promotion de l’amazigh», a-t-il ajouté, réaffirmant, à cette occasion, «la disponibilité du Système des Nations unies à accompagner le gouvernement algérien dans ses efforts de promotion de l’amazigh et également à poursuivre la coopération bilatérale avec le HCA, à travers la traduction des textes fondamentaux de l'ONU comme la Charte des Nations unies». «L’achèvement en cours du cadre juridique, en application des dispositions de la Constitution, permettra la dotation de cette langue des conditions appropriées à sa promotion au plan culturel, et l’instauration au plan linguistique des approches et outils scientifiques et académiques requis», a-t-il assuré. «Le lancement en amazigh des ODD qui concerne la quasi-totalité des pays du monde confère à notre langue une nouvelle dimension : l'universalité», a déclaré, dans une allocution, M. Assad, relevant que cette opération permettra de propulser l’amazigh dans le concert des langues de grandes civilisations fondées sur l'écrit. Il a indiqué, en outre, l’importance de «marquer ce moment dans le contexte de la constitutionnalisation de l’amazigh et à la veille du 22e anniversaire de la création du HCA, soit plus de deux décennies d’action au service de l’amazighité en Algérie», a-t-il ajouté. Estimant que «les récentes avancées politiques et constitutionnelles sont indéniablement des acquis majeurs, attendus et salués par l'essentiel des composantes de la nation», il a expliqué que «l'officialisation de l’amazigh instaure de nouvelles conditions favorables à sa prise en charge et à son développement dans toutes les sphères de la société, et ce dans les nécessaires concertation et collaboration entre toutes les institutions et les acteurs concernés». Pour M. Assad, «le parachèvement en cours du cadre juridique d'application des dispositions de la Constitution permettra la dotation de l’amazigh des conditions appropriées à sa promotion au plan culturel et l'instauration, au plan linguistique, des approches et outils scientifiques et académiques requis».

Évoquant, par ailleurs, les activités du HCA, M. Assad a fait savoir qu'une session de formation, première du genre, destinée au personnel du corps des greffiers, est prévue les 20 et 21 mai 2017, à l’École nationale des greffes de Dar El- Beida (Alger), ainsi qu'une rencontre de concertation avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), le 23 mai, dans l’objectif de consolider la place de l’amazigh dans le système de communication. Le représentant des Affaires étrangères, M. Mahi, a affirmé que «l’Algérie restera fidèle à ses engagements quant au développement de la langue amazighe». Le lancement de ces documents traduits coïncide avec la célébration du 22e anniversaire de la création du HCA qui réalisé «des avancées en matière de promotion de cette langue à travers son enseignement généralisé».

Sihem Oubraham