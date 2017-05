Rapport, « Perspectives économiques en Afrique » : 54 pays sous la loupe

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) publieront l’édition 2017 du rapport conjoint «Perspectives économiques en Afrique». Le document sous-titré «Entrepreneuriat et industrialisation en Afrique», qui sera dévoilé lors des 52es assemblées

annuelles de la BAD.