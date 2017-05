Conjoncture : Une approche rénovée

Fondée sur une approche rénovée, la nouvelle politique du renouveau rural et agricole, qui entame sa seconde phase, est censée consacrer cette vision d’un développement intégré et durable, d’assurer une synergie entre les différents acteurs du secteur, une meilleure intégration des programmes au niveau local, et asseoir une plus grande visibilité en matière d’objectifs. Une démarche consacrée à travers une multitude de mesures destinées à contribuer à la relance de l’activité agricole et surtout, à l’émergence d’une dynamique agricole durable. Secteur à fort potentiel de croissance et de création de richesses, l’agriculture est désormais guidée par les objectifs du développement durable, de sécurité alimentaire et d’autosuffisance alimentaire. Des axes retenus dans le sillage du plan «Filaha 2019» basé sur l’encouragement de l’investissement privé en tant que nouveau moteur de croissance, la consécration du principe de l’intégration pour une meilleure construction de chaine de valeur, une mobilisation, et une optimisation des moyens et des potentialités, et enfin, une participation efficiente des acteurs. Une démarche qui portera ainsi sur la valorisation et l’exploitation optimale du patrimoine foncier agricole par le biais de la concession des terres agricoles et la relance des fermes pilotes inexploitées ou à l’arrêt. Une décision du Conseil de participation de l'Etat de 2009 avait chargé alors la tutelle de chercher des partenaires du secteur privé pour investir dans ces fermes. Aussi, le plan de développement de l’agriculture qui cadre avec les objectifs économiques du nouveau modèle de croissance a prévu une série de mesures censées relancer l’activité agricole. Outre la facilitation et l’accompagnement des investisseurs, publics et privés, les projets proposés au titre de la concession des terres agricoles, telle que régie par la loi, doivent répondre aux exigences en matière d’innovation, de contribution à la substitution des importations, de promotion des exportations des produits agricoles, et d’introduction de nouvelles technologies de production. Les filières stratégiques occupent, par voie de conséquence, une position clé dans les projections du secteur. Il s’agira d’atteindre une croissance agricole moyenne de 5%, une valeur de production de 4.300 Mds de DA, une réduction de plus de 2 Mds de dollars de la facture des importations, et 1,1 milliard de dollars d’exportations à réaliser. Des perspectives qui requièrent un suivi régulier et rigoureux de la mise en valeur des périmètres concédés, de l’application des procédures qui s’imposent en cas de non exploitation des terres objet de concession, et beaucoup plus, une plus grande efficacité des mécanismes d’évaluation des dossiers d’investissement. Cette approche globale du développement agricole, confortée par un fondement juridique adapté, est censée ouvrir des perspectives nouvelles dans un secteur stratégique et de souveraineté nationale.

D. Akila