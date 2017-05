Diversification industrielle : L’Algérie à pas sûrs

Qu’il soit dans l’automobile, la sidérurgie et la pétrochimie, l’agroalimentaire, le numérique ou le secteur pharmaceutique, la diversification industrielle en Algérie semble démarrer sur de bonnes bases. Les projets se succèdent. Le monde patronal et le secteur privé font de plus en plus entendre leur voix.

Le Premier ministre, à l’ouverture de la 50e Foire internationale d’Alger, a lancé un message significatif à l’adresse des investisseurs étrangers : «les priorités de l’Algérie sont bien claires». Des réformes sont engagées pour mettre en place un ensemble de systèmes nationaux intégrés de qualité et d’innovation industrielle et technologique. Avec la France, l’Espagne, la Finlande, l’Algérie a lancé, mars dernier, un jumelage institutionnel pour appuyer le ministère de l’Industrie et des Mines dans sa stratégie d’innovation industrielle. Financé à hauteur de 1,45 million d’euros par l’UE dans le cadre du programme P3A, ce projet répond aux objectifs des réformes économiques engagées en vue de la diversification de l’économie algérienne et de la mise en place des conditions favorables à un développement industriel rapide et soutenu, selon ses initiateurs. Un autre programme sera lancé prochainement dans le domaine industriel, baptisé «Programme de diversification industrielle et d’amélioration du climat des affaires». Outre la satisfaction graduelle de ses besoins, l’Algérie compte «conquérir» le marché africain, pour lequel des pays méditerranéens et du Vieux continent jouent des coudes.

Ce mouvement d'industrialisation de l’Afrique est conforté par les nouveaux comportements des entrepreneurs qui commencent à comprendre les bienfaits de la coproduction et du partenariat.

Cette stratégie leur permet d'une part de bénéficier de la proximité géographique et culturelle, et d'autre part de la complémentarité entre des pays matures et vieillissants au Nord, et des pays jeunes et émergents au Sud.

L’Algérie entend profiter de ce mouvement, tant ses richesses minières et humaines et sa «profondeur» africaine lui attribuent un rôle stratégique. De leur côté les spécialistes estiment que quatre piliers structurent l’initiative de coproduction : le partage de la valeur ajoutée, le transfert de technologies, les investissements durables et le partenariat. Selon El Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie à l’université Paris Dauphine, ce modèle de coproduction vient remplacer la délocalisation des investissements des pays développés vers les pays dont les coûts salariaux sont faibles, un déplacement de la production hors des frontières nationales qui a montré ses limites à cause notamment du coût élevé du transport des produits finis vers les pays d’origine et l’extension du chômage dans ces pays.

Fouad Irnatène