Pétrole : à la hausse en Asie

Les cours pétroliers s'affichaient à la hausse, mardi en Asie, les investisseurs se montrant encore optimistes sur la possibilité d'une prolongation d'un accord international de baisse de production. Vers 04h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, progressait de 20 cents à 49,05 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, gagnait 19 cents à 52,01 dollars.

A l'occasion d'une rencontre à Pékin entre leurs ministres respectifs Alexandre Novak et Khaled al-Faleh, la Russie et l'Arabie saoudite, deux des plus grands producteurs de pétrole dans le monde, se sont prononcées lundi en faveur d'une prolongation jusqu'en mars 2018 des quotas de production.

Ces plafonds sont appliqués depuis janvier par les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont Ryad est l'acteur dominant, et par d'autres pays, parmi lesquels la Russie est le plus gros producteur, mais ils ne sont actuellement censés courir que jusqu'à la fin juin.

La déclaration commune russo-saoudienne est intervenue à 10 jours de la réunion à Vienne du cartel le 25 mai, au cours de laquelle ses ministres doivent discuter officiellement de l'extension de l'accord actuel.

«Le marché réagira toujours à une coopération entre ces deux poids lourds», a déclaré dans une note Chris Weston, de IG.