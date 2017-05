Sécurité sociale : Renforcer le rôle de l’inspection

Un séminaire sur le thème «L’inspection du Travail : outil d’une bonne application de la loi et de son développement» a été organisé hier au siège de l’École supérieure de la Sécurité sociale, à Ben Aknoun (Alger).

La cérémonie d’ouverture des travaux, s’est déroulée en présence de M. Mohamed Khiat, secrétaire général du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, le directeur général de l'Organisation arabe du travail (OAT), Faiz Ali Al-Matiri. S’exprimant à cette occasion, M. Khiat a souligné que la tenue de cette rencontre confirme encore une fois la grande importance qu’accorde l’organisation du travail arabe pour l’inspection du travail». Il dira dans ce sens que «durant les trois jours de cette rencontre, chaque participant va faire une brève présentation de l’expérience de son pays en la matière», «ce qui permettra en conséquence a-t-il précisé de renforcer le rôle des services de l’inspection du travail dans la protection des droits des travailleurs et assurer la stabilité sociale dans le monde du travail». Il s’agit également a-t-il ajouté d’une opportunité pour traiter certaines questions liées notamment à l’inspection du travail dans les normes du travail arabe, les difficultés rencontrées par l’inspection du travail et les moyens de les dépasser, ainsi que les mécanismes de développement de la coopération entre les organismes d’inspection du travail, la justice et les autres organismes de contrôle.

M. Khiata a relevé que dans le contexte actuel, «l’inspection du travail ne peut se développer à la hauteur de nos aspirations sans la révision de ses modèles de travail et leur implication sur le terrain ainsi que de veiller continuellement sur la performance de ses travailleurs surtout ceux chargés de l’inspection.

De son côté, M. Faiz Ali Al-Matiri a exprimé sa pleine satisfaction quant à l’organisation de ce séminaire, qui permettra de chercher les moyens et les mécanismes nécessaires pour développer ce domaine et dynamiser le rôle des inspecteurs du travail afin qu’ils puissent appliquer efficacement les différentes lois du travail. «L’inspection du travail constitue la pierre angulaire qui garantit la stabilité économique et sociale d’un pays», a-t-il dit, avant d’insister sur la nécessité de renforcer ce domaine avec des ressources humaines qualifiées. Pour sa part, M. Akli Berkati, inspecteur général auprès de l’Inspection générale du travail a souligné que «depuis l’année 2010, nous avons enregistré une moyenne annuelle de 200.000 sorties, alors qu’avant 2005 le chiffre est de l’ordre de 80.000 seulement». En réponse sur la nature des plaintes, il a indiqué que «celles-ci concernent généralement l’application des lois du travail». Il y a lieu de noter que ce séminaire est organisé par l’Institut arabe d'éducation ouvrière et de recherches sur le Travail d'Alger, qui s’étalera jusqu’au 18 mai a réuni les représentants de délégations tripartites (gouvernements, syndicats et employeurs), de l’Union générale des chambres de commerce, de l’industrie et de l’agriculture des pays arabes, de l’union internationale des syndicats de travailleurs arabes, le secrétariat général de la Ligue des Etats Arabes, et du bureau exécutif du conseil des ministres du Travail et des Affaires sociales des pays du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe.

M. A. Z.