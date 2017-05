Grand angle : À quand la fin de la Nakba ?

Le jour même où le peuple palestinien commémorait le 69e anniversaire de la Nakba que fut pour lui la création d'Israël en 1948 sur les trois quarts de la Palestine, le nouvel ambassadeur américain est arrivé en Israël pour prendre ses fonctions. La désignation de ce diplomate, connu pour ses positions pro-israéliennes, risque de donner à la Nakba une toute autre dimension dans les prochains années si ce dernier est laissé libre d’agir à sa guise. En effet, ce diplomate est, souligne-t-on, « partisan de la colonisation et de l'annexion par Israël de parties de la Cisjordanie occupée ; est également favorable au déménagement de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à El Qods.» Dès lors, sa désignation par le président Trump, alors qu’il ne s’est jamais caché de ses positions sur deux questions centrales du conflit palestino-israélien, peut ainsi prêter à questionnement. Il est vrai que la nouvelle administration américaine, qui après avoir donné au lendemain de son entrée en fonction la nette impression qu’elle était sur ce dossier en rupture avec la politique historique des Etats-Unis, qui est aussi celle de la très grande majorité de la communauté internationale, notamment sur la solution à deux Etats et le blocage tous les six mois du transfert de l'ambassade à El Qods voté en 1995 par le Congrès américain, laisse aujourd’hui penser qu’elle a modifié le cap de sa position.

Une impression qui reste toutefois à confirmer. C’est pourquoi Donald Trump se doit maintenant de faire des gestes forts, évitant au demeurant de faire preuve d’un flagrant parti-pris dans le conflit. Sa visite prochaine dans la région ne peut être que très attendue. Ce qui est sûr, c’est que ses déclarations ne manqueront de donner la mesure de ce que sera la nature du conflit au cours des prochaines années. C’est en fonction de la position des Etats Unis qui ont joué, au moins depuis 1991, un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien, quand bien même ils ont toujours veillé à demeurer le principal soutien d'Israël, que les palestiniens décideront et agiront.

Dans leur message délivré à l’occasion de la commémoration de la Nakba , ils ont réitéré leurs espoirs. Les Palestiniens ont ainsi réaffirmé qu’ils aspiraient à une chose : avoir leur propre Etat et vivre en paix. « Mais une paix qui passera avant tout par la justice, par l’application du droit international, par la fin de l’occupation illégale et par la réalisation de toutes les revendications légitimes du peuple palestinien » ont –ils rappelé.

Nadia K.