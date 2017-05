Entretien avec Yassine Gouri entraîneur de l’EN de karaté : « Le MJS doit nous aider pour participer au championnat d’Afrique »

La sélection nationale de karaté n'a récolté que trois médailles lors de la 4e édition des jeux de la Solidarité islamique, qui se déroule jusqu'au 22 de ce mois à Bakou (Azerbaïdjan). Rencontré à l'issue de la dernière journée de compétition pour cette discipline, l'entraîneur national, Yassine Gouri, nous a livré ses impressions concernant la participation de la sélection nationale à ces joutes.

«Nous avons remporté trois médailles. Benkhaled Abdelatif à échoué en finale. Il a remporté l'argent dans la catégorie des moins de 67 kg, alors que Taleb Imane (-50 kg) et Imane Attaf (-50 kg) ont décroché le bronze. Dans l'ensemble je suis satisfait du résultat, bien qu'il y avait de la place pour faire mieux. Sur les 12 catégories retenues dans le programme de compétition pour cet événement, nous avons participé avec seulement 7 athlètes, quatre en filles et trois en garçons», nous a-t-il indiqué, avant de poursuivre : «Personnellement je suis fier de mes athlètes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour arracher des podiums dans ce tournoi de niveau assez élevé. Il faut savoir que l'équipe n'a pas eu une préparation adéquate avant son déplacement en Azerbaïdjan. La préparation pour ce tournoi d'envergure a débuté deux semaines seulement avant le départ pour Bakou. Ce qui reste insuffisant pour espérer réaliser de grandes performances. Aussi, depuis les championnats du monde en octobre 2016, l'équipe n'a eu aucun regroupement. Et avant cet événement, l'équipe nationale n'a eu aucune activité depuis presque deux ans, à cause des problèmes qu'a vécus la fédération.» Pour ce qui est du prochain championnat d'Afrique, prévu au début du mois de juin prochain à Yaoundé (Cameroun), Gouri Yassine a tenu à souligner : «Comme tout le monde le sait, nous n'avons pas encore de président , ni de bureau exécutif au niveau de la fédération. On ne sait pas encore si nous allons pouvoir nous rendre au Cameroun pour défendre les couleurs nationales. Aussi, nous avons beaucoup de retard dans la préparation de ces championnats d'Afrique. Je lance un appel au ministère pour qu'il nous aide à participer à cette compétition continentale, d'autant plus que l'Algérie est leader en Afrique dans cette discipline.»

R. M.