Entretien avec Benida Nouria Merrah Chef de mission de la délégation Algérienne à Bakou : « Satisfaite des résultats »

Elle est la chef de mission de la délégation algérienne à Bakou. L'ex-championne olympique du demi-fond, Benida Nouria Merrah, se déplace d'un site à un autre pour suivre les athlètes algériens. Nous l'avons rencontrée au Crystal Hall où se déroule la compétition de boxe.

Un mot sur les conditions d'hébergement de la délégation algérienne à Bakou ?

Franchement, les conditions d'hébergement, de transport et de restauration sont excellentes. Les athlètes disposent de tout le confort pour se concentrer sur la compétition.

Après quatre journées, que pensez-vous de la prestation des athlètes algériens ?

Nous avons récolté 4 médailles d'or, 9 en argent et 11 en bronze. En terme de nombre, nous avons atteint notre objectif, à savoir battre le record de l'édition précédente en Indonésie où nos athlètes ont remporté 19 médailles (5 or, 6 argent et 8 bronze). Il reste encore des compétitions où des Algériens sont engagés, à l'image du football, du volley-ball, du basket-ball et de l'athlétisme. Il y aura d'autres médailles inchallah pour l'Algérie.

Votre avis sur le niveau de la compétition dans ces jeux de la Solidarité islamique ?

Le niveau est largement supérieur à la moyenne dans l'ensemble. Pour certaines discipline, les sports de combat notamment, on peut dire que c'était de niveau mondial. Avec le peu de moyens, nos athlètes arrivent tout de même à rivaliser, grâce à leur volonté et leur courage. Nous disposons de jeunes talents qui peuvent devenir de grand champions. Il faut les aider et prendre soin d'eux.

La compétition d'athlétisme débute aujourd'hui. En tant que spécialiste, que pouvez- vous nous dire sur les chances de nos athlètes?

Il faut savoir que certains pays, à l'image du Qatar, ont des athlètes naturalisés dans différentes spécialités. La compétition sera difficile. Cela dit, je pense que l'athlétisme algérien a quand même son mot à dire dans cette compétition. Si tout se passe bien, on aura des podiums en athlétisme aussi.

