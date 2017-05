Jeux de la solidarité Islamique de BakOu-2017, Quatrième journée : Les nageurs Algériens s’illustrent

De notre envoyé spécial en Azerbaïdjan : Rédha Maouche

C'est sans nul doute la meilleure journée pour la délégation algérienne dans cette 4e édition des jeux de la Solidarité islamique de Bakou. La moisson a été assez fructueuse, avec 2 médailles d'or et 4 en argent. L'Algérie consolide ainsi sa 6e position, avec un total de 24 médailles (4 or, 9 argent et 11 bronze).

La bonne nouvelle est venue de la natation algérienne, qui a offert deux autres médailles en vermeil à l'Algérie. Oussama Sahnoune est monté sur la plus haute marche du podium. Le nageur algérien s'est brillamment imposé dans la spécialité du 50 m nage libre. Il a réalisé un temps appréciable de 22,28 secondes.

«Je suis très content d'avoir remporté cette médaille d'or. C'était une course tactique surtout. Ce fut assez difficile, surtout qu'une heure plus tôt j'ai participé à la demi-finale. Demain, je participe aussi à la finale du 100 m. J'espère arracher encore une médaille», nous a déclaré l'athlète en question. Pour sa part, la nageuse Charouati Souad Nafissa a remporté la médaille d'or du 1.500 m nage libre avec un temps moyen de 17,13,57m. «Après avoir remporté l'or du 800 m nage libre, j'ai arraché la première place au 1.500 m nage libre. La course s'est jouée dans les 100 derniers mètres où j'ai réussi a surclasser la nageuse indonésienne. Je suis contente de ma performance, d'autant plus que c'est la compétition la plus importante cette saison dans le calendrier international», nous a déclaré la nageuse après la course. Leurs compatriotes, Melih Amel (100 m nage libre), Siar El Hadj (100 m brasse), Chouchar Ramzi (400 m brasse), Sara Hadj Abderrahmane (200 m papillon) et Ardjoune Abdallah (100 m dos) n'ont pas brillé. Ils ont tous échoué en finale de leur spécialité.

Après avoir échoué au pied du podium de la compétition par équipe, la sélection nationale de gymnastique artistique a montré un meilleur visage à l'occasion de la quatrième journée des jeux de la Solidarité islamique. Les deux athlètes engagés dans la matinée se sont distingués en remportant l'argent, chacun dans sa spécialité. Ainsi, Maoudj Ahmed Anis a brillé dans la compétition de la spécialité au sol, alors que son compatriote Metidji Hillal a raté de peu la première place dans l'épreuve des barres parallèles. L'après-midi, Bourguieg Abdeldjallil a remporté à son tour la médaille d'argent dans la spécialité de la barre fixe. "On aurait pu aspirer à mieux avec Metidji. L'or était à sa portée. Cela dit, nous sommes satisfaits des résultats enregistrés. Il faut savoir que le niveau de la compétition était très élevé. C'est d'un niveau mondial», nous a indiqué Nacereddine Laroussi, l'entraîneur national.

Par ailleurs, la sélection nationale de judo a offert une dernière médaille d'argent à l'Algérie avant de quitter Bakou. Dans la compétition par équipe, l'équipe nationale masculine, composée de Benammadi Abderrrahmane, Bouyakoub Lyes, Houd Zourdani, Temmar Nadjib et Djeddi Oussama, s'est inclinée en finale face au représentant du pays hôte. La sélection féminine, qui a pourtant laissé bonne impression dans ce tournoi, n'a pas réussi à monter sur le podium, par contre.

R. M.