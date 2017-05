Dans la lucarne : Les amateurs à l’honneur

Le football algérien est en train de changer d’intérêt. Ceux qui suivent notre football sont tous tombés sous le charme du troisième palier de la « pyramide » du football national. En effet, les observateurs sont en train de suivre de plus près les divisions amateurs. Il faut dire que tout s’explique du fait que d’anciennes formations qui avaient évolué en divisions supérieures s’y trouvent. On pense à l’USMAnnaba, au MOConstantine, au RCKouba, USMAïn Beida, MSPBatna, ASMAM, NARBRéghaïa et bien d’autres. Les divisions amateurs, dans les trois groupes, ne manquent pas d’intérêt, peut-être, plus que dans les divisions d’élite où les gens sont quelque peu dégoûtés par ce qui se passe. Le football a changé de cap, c’est le moins que l’on puisse dire. Cette saison 2016/2017, ceux qui suivent ces divisions inférieures ont été surpris par le niveau et la haute technicité des joueurs qui les composent. Il faut dire que rien ne fut facile, puisque on y découvre un championnat très disputé et surtout très équilibré. C'est-à-dire que les forces présentes sont presque équivalentes, hormis quelques cas comme le WAT et surtout le PAC qui ont été un cran au-dessus. Les autres sont pratiquement de même niveau ou presque. Toutefois, cela n’a pas enlevé tout le mérite à la compétition qui se déroulait dans les trois divisions. Il y avait vraiment du suspense, de l’abattage, du beau jeu, et surtout de l’indécision qui a plané de bout en bout. même si dans le groupe amateur (centre), tout n’a pas été clair du début jusqu’à la fin, des équipes comme le RCK, Beni Douala, M’sila, Amizour, Réghaïa avaient tenté d’animer les débats avec des ambitions plus ou moins mesurées. Car, il faut reconnaître que l’argent était et restera le nerf de la guerre. Sans argent, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire qu’il faudra revoir ses ambitions à la baisse. C’est un peu le cas du NARBR, faute d’un budget conséquent, il était contraint de jouer selon ses moyens. A l’est, l’USMAnnaba, l’ASAM et surtout le MOC avaient été les plus réguliers, même si la formation constantinoise avait raté des opportunités faciles pour se frayer un chemin parmi les ténors et même les épingler en dernier ressort, du fait que ses comptes étaient bloqués. Au fond, le duel ne concernera, sur la fin, que deux équipes : l’USMAnnaba et l’ASAM. Finalement, les annabis s’avouent vaincus et se sont les m’lilis, méritants aussi, qui accèdent en Ligue2. On ne peut que les féliciter tout en espérant que les annabis et les mocistes se reprennent lors de l’exercice prochain pour rejoindre l’élite. A l’Ouest, rien ne fut facile entre les uns et les autres. Finalement se sont les tlemcéniens du WAT qui sortent du lot lors de la phase retour pour « écraser », tout simplement, cette division. Ils ont pris une copieuse avance sur leur dauphin OMArzew. Cela coule presque de source cette accession des tlemcéniens au palier supérieur.

C’est au centre que la décantation ne s’est pas éclaircie aisément, puisque la « bataille » a été implacable entre des équipes comme le RCK, Beni Douala, Amizour, le NARBR et autre M’sila jusqu’aux ultimes instants. Cette derrière n’a cédé que dans les dernières journées. La bataille restera alors entre deux équipes : le RCK et Beni Douala. Le suspense va durer jusqu’à l’ultime journée, la 28e. Certes, le RCK a pris une sérieuse option, mais il faudra attendre jusqu’au bout. Ceux qui ont suivi la compétition dans ces divisions n’ont nullement regretté. Quels veinards !

Hamid Gharbi