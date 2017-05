Jorge Costa nouvel entraîneur du CS Sfaxien

Le Portugais Jorge Costa a été nommé entraîneur du Club Sportif Sfaxien de football, en remplacement de l'argentin Nesto Klausen, a annoncé la direction du club tunisien de première division, citée par l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Le technicien portugais a signé un contrat de deux années, entamant même ses fonctions en dirigeant sa première séance d'entraînement dans l'après midi, ajoute la même source. «Le staff technique du CSS est formé de Abdelkrim Nafti (entraîneur-adjoint), Marco Leiti (préparateur physique), Antonio Assinssao (physiologiste), Vitor Machado (chargé du suivi et de l'évaluation) et Pedro (entraîneur des gardiens)», a indiqué le chargé des médias du club, Mohamed Tahri. Lors de la séance de présentation du nouveau coach, le président du CSS, Moncef Khemakhem, a tenu à rendre hommage à l'ex-entraîneur et a rappelé au passage que son travail n'était pas facile à faire étant donné que lorsqu'il était arrivé, le club n'était pas au mieux. «Klausen ne pouvait pas améliorer l'effectif puisque nous étions interdits de recrutements».