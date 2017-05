Coupe d’Algérie : Les demi-finales reportées aux 20 et 24 juin

Les demi-finales de la coupe d’Algérie devant opposer le MCA à l’ESS et le CRB à l’USMBA continuent à faire polémique. Pour la deuxième fois, la FAF s’est vue contrainte de reporter le rendez-vous au cours d’une réunion, ce lundi après-midi, à laquelle ont pris part les responsables de la FAF, de la LFP et la commission de l’organisation de la coupe d’Algérie. Alors qu’il était prévu que les deux matches se jouent ce week-end, la fédération a surpris tout son monde en fixant les dates des demi-finales pour les 20 et 24 juin prochain.

Cette décision est sans doute motivée par le souci des instances du football national d’en finir, d’abord, avec le championnat pour faire jouer ensuite les demi-finales de la coupe d’Algérie et la finale, prévue sur le principe pour le 5 juillet prochain au stade 5-Juillet.

Ainsi, le match CRB-USMBA est fixé pour le 20 juin prochain au stade 20-Août-55, tant dis que le match MCA-ESS est fixé pour le 24 juin au stade Omar-Hamadi de Bologhine, sous réserve, précise le communiqué de la fédération. Comprendre par là que ces deux dates pourraient être appelées à être modifiées si besoin est. Les horaires des matches ne sont pas encore arrêtés, mais tout porte à croire que ces deux rencontres se joueront dans l’après-midi en plein mois de ramadhan dans la mesure ou les deux stades devant les abriter présentent un disfonctionnement de l’éclairage.

Comme il fallait s’y attendre, ces décisions n’ont pas été du goût de certains protagonistes, notamment du côté du MCA dont le représentant, Omar Ghrib, n’a pas manqué d’accuser la FAF d’avoir cédé à la pression de l’Entente, alors que de son côté, le président du CRB menace carrément de boycotter la demi-finale, arguant que son club risque de se retrouver sans compétition durant près d’un mois pour la deuxième fois consécutive. L’USMBA risque de se faire entendre de son côté aussi, dans la mesure où il avait depuis le début revendiquer de jouer au 5-Juillet, prétextant que seul un grand stade peut contenir les milliers de supporters qui comptent faire le déplacement. Mais des problèmes internes entre les joueurs et les dirigeants qui ont fortement perturbé la séance d’entraînement de lundi ont fait que ce sujet est relégué au second plan.

Par ailleurs, la LFP a programmé le match CSC-MCA pour ce vendredi 19 mai au stade Benabdelmalek à 16h.

