Ligue 1 (26e journée, match décalé), USMA 2 - MCO 1  : En seconde mi-temps

Cette sortie, at home, était, pour les Usmistes, très importante, du fait qu’en cas de succès, elle leur permettrait de remonter à la troisième place, dépassant du coup les Abassis. Dans un stade de Bologhine pratiquement rempli à moitié, le match débutera sur les chapeaux de roues, pour les locaux.

La domination des Rouge et Noir était stérile, du moins au début, en raison du cantonnement en défense des Oranais. La circulation de balle des camarades de Chafaï est nettement plus fluide par rapport à celle des Oranais, se contentant de contres emmenés par Hichem Chérir et Benaï. Les Usmistes, à deux reprise, ont failli scorer sur deux headings de leur défenseur, le plus régulier, Chafaï. Il n’avait pas réussi à trouver le cadre (10’ et 18’). Bien regroupés au niveau de l’entre-jeu, les Oranais parviendront, avec une certaine réussite, à «museler» des Usmistes, pourtant, très entreprenants. Dans les dix dernières minutes du premier half, les visiteurs sortent de leur «coquille» en devenant plus présents, mais surtout plus menaçants sur la «cage» de Zemmamouche. Le match est plus animé de part et d’autre où tout peut arriver. Les Oranais ont changé complètement leur façon de jouer. D’équipe défensive, ils deviennent vraiment plus offensifs en cherchant le «coup de grâce». C’est sur ce score de parité que les deux équipes rejoignent les vestiaires. En seconde mi-temps, Paul Put fera entrer aussitôt Andria à la place de Bourenane (46’). Une façon de secouer l’attaque usmiste. Son choix a été judicieux, puisque sur une passe de Belghit, Andria se présente seul et ouvre le score (48’) d’une petite «pichenette».

À la 78e minute, l’arbitre offre un penalty cadeau à l’USMA. D’une panenka, la balle trouve la transversale et la défense oranaise sauve la mise. En dépit de cela, les attaques de l’USMA se multiplient, mais l’efficacité ne sera pas au bout. Le jeu est plaisant, mais les Oranais n’arrivent pas à trouver la faille dans la défense usmiste. Et à quatre minute de la fin du match, Andria, absolument seul, rate devant Natèche un but tout fait. Sur coup franc, les locaux corsent la note par Chafaï (88’). Il était en position de hors-jeu. Dans le temps additionnel, Hamidi réduit le score. Victoire méritée quand même pour les locaux.

H. G.