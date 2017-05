Regard : La fin du gaspillage du pain ?

La bataille menée par les pouvoirs publics pour une meilleure gestion des ordures ménagères se poursuit à travers les quartiers, via de nouveaux procédés, de nouvelles techniques tant sur le plan matériel que des méthodes de traitement.

En effet, après les centres d’enfouissement technique, le tri sélectif qui fait enfin ses premiers pas chez-nous, après de longues années de tergiversation, Netcom prend le taureau par les cornes et innove, cette fois-ci, en consacrant un matériel roulant spécial pour le ramassage de pain. Ces camions qui portent l’insigne de l’épic, en plus de la nature du produit collecté, à savoir le pain, ne peuvent aucunement passer inaperçus.

C’est même une très bonne initiative à louer, sachant que le gaspillage du pain prend des proportions alarmantes, rien qu’à voir ces milliers de baguettes jetées dans les poubelles quotidiennement. Aujourd’hui, la mobilisation de moyens adaptés pour lutter contre ce phénomène, vient à coup sûr renforcer le tri sélectif qui peut-être très rentable pour l’Algérie, pour peu que l’on investisse davantage dans la récupération des déchets. Aller désormais vers cette alternative devient même une nécessité absolue, d’autant plus qu’on continue d’importer des produits sous une nouvelle forme après leur recyclage. Après les bacs et des contenants pour le pain, adoptés par certaines communes d’Alger, et à quelques jours seulement du mois sacré du ramadhan durant lequel le gaspillage de ce produit s’érige en pratique courante dans les ménages, Netcom met la main à la pâte pour donner forme à l’opération du tri sélectif. L’espoir de voir ce projet devenir réalité et passer d’un simple vœu pieux, à une action bien réelle et concrète et généralisée, à même de réduire la charge sur les centres d’enfouissement techniques, est permis. En attendant, d’autres initiatives du genre, d’énormes potentialités en termes de valorisation de déchets demeurent inexploitées et négligées. Pourtant le recyclage des ordures est un créneau porteur pour la création de richesse et d’emplois.

Samia D.