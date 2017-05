Ferronnerie d’art : Des métiers à forger

La ferronnerie d’art, par sa large gamme d’objets et d’accessoires, intéresse de plus en plus les Algérois, ces dernières années.

«Ce métier à la fois artisanal et artistique offre une large gamme de choix aux clients qui commencent à introduire le fer forgé dans le décor de leur maison, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur», a déclaré à l’APS, M. Belahcen Merzouk, artisan en ferronnerie d’art à Alger. Pour cet artiste, qui a exposé récemment à Riadh El-Feth (Alger), il s’agit de sculpter le fer transformé en matière maniable pour lui donner la forme voulue en s’appuyant, en premier lieu, sur son imagination. Évoquant les difficultés à s’approvisionner en matière première, cet artisan, qui a commencé son activité en 2008, explique qu’il existe «un réseau» de vente de ferraille dans les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès et Blida, ainsi que dans plusieurs communes d’Alger, à l’instar de Réghaïa, Oued Semar, Eucalyptus et Ruisseau, où le kilogramme est écoulé à 120 DA.

Il a indiqué que ces prix, qui tournaient dans les années précédentes autour de 30 DA, sont aujourd’hui en constante hausse, précisant qu’il était obligé d’acheter de grandes quantités de différents volumes pour ses réalisations artistiques. Soulignant la nécessaire adaptation aux bourses des clients, il a ajouté qu’il est contraint de s’orienter vers des créations de décors plus accessibles et de formes modernes, à l’instar des miroirs, lampadaires et lustres, tables, chaises, et fauteuils.



Unique en son genre



Par ailleurs, il existe d’autres conceptions «moins communes» qui ne sont accessibles à tout un chacun, à l’instar d’une sculpture de tête de cheval (45 kg) mise en vente à 50.000 DA. De telles œuvres dont la réalisation peut durer jusqu’à six mois, sont des pièces uniques. Outre sa participation aux expositions organisées périodiquement par la Fédération nationale des artisans ou des établissements culturels, cet artisan expose le plus souvent à l’esplanade de la Grande-Poste. Relevant la cherté des loyers dans les centres commerciaux, il dit être dans l’impossibilité de louer et que c’est pourquoi il a converti le jardin de sa maison, à Dar El- Beida, en atelier. Belahcen Merzouk compte parmi les rares artisans (3 dans la wilaya d’Alger) à exercer la ferronnerie d’art, a affirmé le président de la Fédération des artisans et de l’artisanat qui relève de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Réda Yaïci. «Cet art unique en son genre» mérite des espaces d’exposition fixes pour le promouvoir auprès des touristes nationaux et étrangers, a-t-il estimé, rappelant que la wilaya d’Alger avait promis récemment de réserver des locaux aux artisans dans la vieille Casbah et ses alentours. M. Yaïci a fait état, par ailleurs, d’un accord avec le wali délégué de Bab El-Oued pour l’exploitation des assiettes récupérées après l’effondrement de vieilles bâtisses en espaces d’exposition et en ateliers qui constitueront un trait d’union entre les jeunes, les artisans et les centres de formation. (APS)