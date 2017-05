69e anniversaire de la Nakba : détermination pour une Palestine indépendante

Le peuple palestinien commémorait lundi le 69e anniversaire de la « Nakba « avec «beaucoup d’espérance et de détermination» quant à la poursuite de son combat pour libérer la Palestine de l'occupation israélienne et mettre fin à la politique d’apartheid, de discrimination et du terrorisme d’un Etat hors la loi, rapportent les médias palestiniens. La «Nakba» désigne la «catastrophe» que fût pour les Palestiniens la création d'Israël en 1948 sur les trois quarts de la Palestine poussant plus de 760.000 Palestiniens, aujourd'hui quelque 4,8 millions avec leurs descendants, à se réfugier dans des pays voisins. La catastrophe de la Nakba fût aussi la destruction entre 1947 et 1949, de plus de 500 villages palestiniens, dont le plus connu est Deir Yassine, avec ses 250 habitants massacrés par les forces d`occupation. Les statistiques actuelles affirment qu'Israël occupe plus de 85% de la superficie globale des terres alors que les Palestiniens ne détiennent que 15%. Depuis 1948, les Palestiniens ne cessent de réaffirmer leur détermination à recouvrer leurs droits spoliés par l`occupant israélien. Cette année, c'est dans une conjoncture très particulière, mais avec beaucoup d’espérance et de détermination que le soixante-neuvième anniversaire de la Nakba, est commémoré par tous les Palestiniens, où qu'ils résident, souligne la presse palestinienne. A cette occasion, les Palestiniens dénoncent, dans un message délivré au monde entier, «soixante-neuf ans de souffrance, de malheurs et de massacres pour un peuple digne, soixante-neuf ans d'injustice imposée à un peuple sur sa terre, soixante-neuf ans de déportation d’un peuple pour le remplacer par un autre peuple». En dépit de toutes les mesures de cette occupation illégale, une occupation aveugle, une occupation qui dure, «les Palestiniens ont fait preuve, depuis 1948, de résistance, de patience, de détermination, de courage, et de persévérance. Le peuple palestinien demeure ainsi «un peuple toujours debout, un peuple toujours attaché à sa terre, à ses racines et à sa Palestine». De plus, les Palestiniens commémorent les soixante-neuf ans de la catastrophe dans un contexte national et régional particulier marqué notamment par la poursuite de l’occupation et de la colonisation dans les territoires palestiniens, par un soulèvement populaire spontané en Cisjordanie, par la grève de la faim collective et illimitée de plus de 1.700 prisonniers palestiniens depuis plus d’un mois dans les prisons israéliennes, par les agressions israéliennes permanentes dans la bande de Ghaza qui subit un blocus inhumain depuis juin 2006, et l’absence de perspectives pour l’avenir. Depuis 1948, les forces d'occupation violent les droits les plus fondamentaux d'un peuple et ont appliqué en 69 ans, toutes les mesures inhumaines illégales à l’encontre des Palestiniens. Israël a en a emprisonné plus d’un million, il en a massacré et assassiné des milliers, il a occupé tous leurs territoires. L’Etat d’occupation a créé le problème des réfugiés palestiniens qui vivent dans des conditions humanitaires épouvantables dans les pays voisins et à l’étranger, et qui souffrent en permanence. «Cet état d’apartheid est le seul Etat qui, encouragé par les grandes puissances internationales, n’a jamais appliqué aucune résolution des Nations unies, pas plus que les accords de paix signés», dénoncent les Palestiniens dans leur message. «En 69 ans, Israël a toujours été un Etat illégal, un Etat hors la loi, un Etat d’apartheid, un Etat colonial, un Etat qui considère les citoyens arabes des territoires de 1948 comme des citoyens de seconde zone, un Etat qui a construit le mur de la honte en Cisjordanie, un Etat qui impose un blocus inhumain à la population civile de Ghaza, un Etat qui érige tous les jours de nouvelles colonies dans les Territoires, un Etat qui vole tous les jours les ressources naturelles appartenant aux Palestiniens, un Etat qui n’a toujours pas de frontières et un Etat qui refuse toutes les initiatives de paix régionales et internationales», déplorent-ils citant à titre d'exemple les agressions quotidiennes, les mesures atroces, les massacres, les déportations, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre... -La lutte continue «pour une Palestine libre et indépendante»- Les Palestiniens s’interrogent aussi dans leur message: «69 ans de violation de nos droits ne suffisent-ils pas ? Le temps n’est-il pas venu de réagir et d'imposer à cet état d’apartheid l'application du droit international ? Le temps n’est-il pas venu d’instaurer la justice en Palestine ? Les Palestiniens n’ont-ils pas le droit de vivre, après tant d’années de souffrance, dans un état libre et indépendant?.» Ils se sont dits résolus à poursuivre le combat et les sacrifices pour recouvrer la liberté «quelles que soient les mesures d’apartheid et de terrorisme d’Etat pratiquées». «Nous n’oublierons jamais l’histoire noire de cette occupation illégale et ses différents crimes contre notre population civile», s'engagent-ils dans leur message, en soulignant leur ferme attachement à leur terre. Ils ont aussi insisté sur le droit au retour de tous les réfugiés palestiniens pour qu'ils puissent retrouver leurs villes et leurs villages d’origine et sur la poursuite de la résistance sous toutes ses formes «afin de vivre en liberté sur une terre appelée Palestine, et qui s’appellera toujours Palestine». Outre le droit au retour, les Palestiniens ont réclamé une nouvelle fois «le droit de créer notre un Etat libre et indépendant, avec El-Qods comme capitale», tout en se disant «prêts à vivre en paix, une paix durable, mais une paix qui passera avant tout par la justice, par l’application du droit international, par la fin de l’occupation illégale, et par la réalisation de toutes les revendications légitimes du peuple palestinien». Ils ont enfin réaffirmé que «la lutte continuera pour une Palestine libre et pour une Palestine indépendante» tout en se disant convaincus que «la liberté approche, et que la justice triomphera». (APS)