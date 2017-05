Affaires religieuses : L’instance de la fatwa verra le jour d’ici la fin de l’année

Thème d’actualité religieuse, la « fatwa » suscite constamment l’intérêt des musulmans, partout dans le monde. Qu’ils soient pratiquants ou pas, nos compatriotes accordent une grande importance à l’avis religieux dans leur quotidien, quitte à aller le chercher via les chaînes satellitaires étrangères, entraînant ainsi de sérieux problèmes au sein des familles algériennes, à cause de déplorables malentendus, ou parfois de différences notoires entre les rites, qui échappent parfois au commun des citoyens, très soucieux de connaître ce qui est licite ou illicite dans leurs actions. Le problème a pris une ampleur démesurée, à partir du moment où la fatwa a été utilisée à des fins politiques, notamment pour rendre licite la participation des jeunes musulmans à des conflits armés dans le monde, auxquels ils n’ont pratiquement aucun lien ou intérêt quelconques.

Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont déployé de lourds efforts ces dernières années pour mieux organiser les activités du secteur des affaires religieuses, améliorer grandement le rôle et la place de la mosquée dans la société, sans oublier l’œuvre colossale de sensibilisation des jeunes sur les dangers et risques auxquels ils s’exposent aujourd’hui, chez eux, dans la rue, ou à travers les réseaux sociaux.

Sollicité sur le thème de la fatwa, en marge d’un colloque scientifique et religieux qui s’est tenu à Mostaganem, Dr Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et du Wakf, ministre des Moudjahidine par intérim, a annoncé, il y a quelques jours, la création d’une instance de consultation indépendante pour la promulgation des fatwas, avant la fin de l’année en cours. Il a ajouté que cette instance sera composée d’imams au niveau des conseils scientifiques de wilayas, d'universitaires (sciences islamiques, médecine, astronomie, économie, sociologie et psychologie...). Le ministre a ensuite rappelé que l’instance de la fatwa existe en Algérie et relève du Haut conseil islamique (HCI), précisant à cet égard qu'un décret présidentiel a été promulgué dernièrement pour sa réorganisation sur proposition de son président et avec l’accord du gouvernement.

L’Algérie qui était, durant les années 1970, à l’avant-garde dans le monde islamique en matière d’avis religieux, notamment concernant la greffe d’organes, le jeûne du ramadhan dans les conditions de travail difficiles, et autres, s’est peu à peu retrouvée à la traîne, suivant aveuglément les fatwas prononcées par un grand nombre d’imams et de savants religieux, conformément aux différents rites qu’ils suivent, pas selon la doctrine malékite suivie en Algérie.

Pour mettre fin à l’anarchie dans ce domaine, les pouvoirs publics ont, rappelons-le, confié la charge de la fatwa, ces dernières années, aux « conseils scientifiques » des directions des affaires religieuses des wilayas, constitués d’imams et de savants religieux spécialisés. Une bonne solution, qui ne peut pas durer éternellement, il faut le reconnaître, la tâche devra être confiée un jour ou l’autre à une institution religieuse spécialisée, comme cela se fait dans la plupart des pays arabes et musulmans. C’est fait maintenant. La démarche est engagée.

Mourad A.