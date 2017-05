Algérie - Allemagne : M. Bedoui reçoit le représentant personnel de la chancelière allemande

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a reçu M. Jan Hecker, représentant personnel de la chancelière allemande et coordinateur du gouvernement fédéral chargé des questions de l'immigration. L'audience s'est déroulée en présence du directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, du Commandant de la Gendarmerie nationale, le général major, Menad Nouba, et du directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri.