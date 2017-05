Retour à Genève

Les belligérants syriens vont se retrouver aujourd’hui à Genève pour un nouveau cycle de négociations sur la Syrie. Un round de plus mais pas de trop et ce, même si les négociations inter-syriennes sous les auspices des Nations unies ne progressent pas au rythme souhaité par la communauté internationale. De l’avis général, elles n'ont pas permis de produire de résultats concrets, quand bien même l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, est en droit de faire valoir quelques progrès à l'occasion du dernier cycle en mars dernier. En fait, ce sont les réunions d’Astana, parrainées par la Russie, l'Iran et la Turquie, qui donnent l’impression que des avancées sont enregistrées. Preuve en est, c’est à l’issue de la dernière tenue, début mai courant, que les deux parties ont signé un accord sur des « zones de désescalade » dans lesquelles gouvernement et opposition devraient accepter de cesser les hostilités. Un accord qualifié par Staffan de Mistura de « pas important, prometteur et positif dans la bonne direction » et qui devrait concourir « à l'établissement de conditions favorables aux négociations intersyriennes à Genève », qui reprennent aujourd’hui. Par ailleurs, cette reprise des négociations survient alors qu’une nouvelle donne, à même de peser sur le cours des négociations de Genève est en voie de produire. En effet, les forces gouvernementales sont sur le point de rétablir l’autorité du régime sur la totalité de la capitale Damas, après six ans de guerre. Une reprise qui ne manquera pas d’anéantir le rêve de voir cette ville tomber aux mains des rebelles. « Alep repris, et Damas en passe de l'être totalement, cela signifie que la rébellion n'est plus une alternative politique ou militaire. Le régime n'est donc aucunement menacé et n'a pas besoin de faire de concessions », souligne le géographe français, Fabrice Balanche. C’est dire que le retour des belligérants à Genève pour ce sixième round de négociations n’aura pas la même saveur pour les uns et les autres. Mieux, le représentant du gouvernement de Bachar el Assad, de plus en plus maître du terrain, pourra désormais négocier en position de force. Reste cependant à savoir comment l’opposition va réagir à cette nouvelle situation ? Sera-t-elle poussée par ses soutiens à revoir ses ambitions à la baisse ou au contraire à faire de la surenchère prolongeant ainsi le conflit qui a fait plus de 320.000 morts et provoqué le déplacement de millions de personnes depuis qu'il a commencé en mars 2011 ?

Nadia K.