Solidarité nationale : Accompagnement des familles en difficulté

La ministre de la Solidarité nationale, Mme Mounia Meslem Si Amer, a affirmé, hier, que le dispositif d’accueil, d’écoute et d’accompagnement a permis la réinsertion, en 2016, de 3.156 personnes dans différents domaines, notamment professionnel, familial et scolaire. La ministre, qui s’exprimait à l’ouverture d’une journée d’information sur «Les programmes d’accompagnement de la famille en difficultés sociales», organisée à l’occasion de la Journée internationale de la famille célébrée le 15 mai de chaque année, a rappelé que ce dispositif, créé en 2012, a pour objectif de fournir à l’assistance, l’aide, l’orientation et la prise en charge des familles en situation de difficulté, afin de préserver leurs stabilité et cohésion. Mme Meslem a indiqué, dans le même ordre d’idées, que son département a veillé, à travers ses réseaux sociaux centraux et locaux, à mettre en place des mécanismes d’accompagnement pour remédier à la précarité sociale, et répondre aux besoins économiques, sociaux et culturels de la famille. Ainsi, et dans le but de relancer la culture du dialogue familial, et de faire connaître les différents mécanismes, programmes et formules d’aide destinés aux catégories vulnérables , notamment celles des régions reculées, un plan de communication a été mis en place, contenant plusieurs activités de sensibilisation, de médiatisation et d’information dans le domaine de la prévention des fléaux sociaux qui menacent la structure de la cellule familiale. Elle a révélé, à la même occasion, le lancement d'une «nouvelle stratégie de solidarité nationale en adéquation avec la conjoncture économique», basée essentiellement sur «une prise en charge optimale des catégories démunies et la consolidation de l'action de sensibilisation en matière d'accompagnement». En plus de ces programmes de prévention, destinés à la famille avec toutes ses composantes, la ministre a précisé que son département a renforcé son plan pour la protection de la famille, à travers la mise en place de nouveaux programmes de prévention susceptibles d’accompagner les familles en difficulté et de les aider à surmonter leurs crises. Ce plan a été traduit par la révision de la législation relative à la famille, et l’adoption du programme d’orientation familiale, qui constitue un espace d’accueil pour les personnes sur le point de rompre le célibat et les personnes mariées en vue d’orientation et de prévention contre le divorce et la dislocation familiale. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a affirmé, par ailleurs, que «la Constitution est notre référence fondamentale en ce qui concerne l’égalité des chances et la préservation de la dignité humaine», soulignant que «la famille reste, en premier lieu, la tutelle des personnes».

«La consécration de la protection sociale dans les législations nationales a été renforcée, à la faveur du dernier amendement constitutionnel qui a vu l'introduction de nouvelles dispositions garantissant les droits des malades, des catégories démunies, des personnes aux besoins spécifiques, des femmes, des enfants et des personnes âgées», a-t-elle rappelé.

Concernant la journée d’information sur «Les programmes d’accompagnement de la famille en difficultés sociales», Mme Meslem a indiqué que cette rencontre a pour objectif de mettre la lumière sur la famille algérienne, du point de vue social et académique, et de connaître les différents mécanismes d’orientation et d’accompagnement mis en place par les pouvoir publics, et leur adaptation aux nouveaux besoins des familles algériennes. Ont pris part à ce séminaire, les représentants des départements ministériels concernés, des directeurs de l’action sociale des wilayas limitrophes, des associations, ainsi que les experts et les chercheurs universitaires.

Salima Ettouahria