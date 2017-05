18e Forum Pharmaceutique International : Vers la création de l’agence africaine du médicament

L’Algérie propose la mise en place de l’agence africaine du médicament. L’annonce a été faite, hier à Alger ,par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, lors de son intervention au 18e Forum pharmaceutique international. M. Boudiaf a estimé qu’«il devient impératif et urgent de mettre en place une autorité supra nationale chargée du médicament. Cette agence africaine du médicament devra avoir pour missions essentielles le renforcement des capacités nationales dans le domaine du contrôle des produits pharmaceutiques, l’harmonisation de la règlementation en matière d’enregistrement et l’accompagnement en matière de développement des bonnes pratiques et de lutte contre la contrefaçon des médicaments». Le ministre a expliqué que «nous avons en Afrique un vaste réseau d’infrastructures hospitalières et de centres universitaires, un gisement de compétences et une croissance économique qui font dire aux experts du monde entier, que l’Afrique sera le prochain moteur de la croissance économique mondiale». M. Boudiaf a indiqué qu’«à la faveur de la future mise en place de l’agence africaine du médicament, les pays africains devront encadrer aux meilleurs standards le développement de la recherche et se donner, aussi, la possibilité de jeter des passerelles entre les différents acteurs pour créer la nécessaire synergie entre la recherche, l’hôpital et le monde industriel. Ils devront aussi profiter de l’harmonisation règlementaire pour assurer la complémentarité.»

Selon lui, si l’Union européenne a eu pour prédécesseur l’Union du fer et de l’acier, l’Union africaine peut valablement avoir comme premier espace économique commun le marché africain du médicament.



Éthique et déontologie



«Nous avons conscience des défis qui nous attendent : mise à niveau des services hospitaliers aux meilleurs standards internationaux, développement des plateformes de recherche, création des conditions propices à l’émergence de Start up dédiées à l’innovation, modernisation de l’arsenal relatif à la propriété intellectuelle…Nous entendons relever ces défis car nous avons la ferme intention de ne pas rater le train de l’innovation et de l’accès aux médicaments essentiels», a expliqué M. Boudiaf, avant d’ajouter : «nous devons œuvrer à mettre en place une véritable stratégie commune de promotion des bonnes pratiques en pharmacie et à assurer la dissémination des principes d’éthique et de déontologie qui sont seuls à même de développer et de préserver la qualité du service pharmaceutique qui a pour ultime objectif la satisfaction du patient». Le ministre a tenu à préciser que «la politique pharmaceutique mise en place en Algérie qui a la vocation d’assurer la conformité, la disponibilité et l’accessibilité du médicament s’appuie de plus en plus sur une production locale des médicaments. Cette politique est actuellement en cours d’actualisation à l’effet de consolider les acquis et d’accompagner le défi de l’accès aux molécules innovantes sachant qu’en Algérie les dépenses de santé, y compris pour le médicament, est majoritairement et principalement à la charge du Trésor public et du système de sécurité sociale.»

Dans ce sens, M. Boudiaf a annoncé que «la révision de l’arsenal juridique régissant le secteur de la pharmacie à la faveur de l’avant-projet de la nouvelle loi sanitaire et de la mise en place de l’Agence nationale des médicaments a pour objectifs fondamentaux, l’encouragement de la production locale des médicaments, la promotion de la prescription et de la consommation des médicaments génériques ainsi que l’approvisionnement du marché au moindre coût par la maîtrise des coûts à l’importation.»

Selon lui, ce renforcement juridique a pour ambition de sécuriser l’approvisionnement du marché national par un développement conséquent de la production locale et par une régulation éthique des importations et cette actualisation viendra soutenir la récente mise en place d’une nouvelle autorité du médicament à savoir l’Agence nationale des produits pharmaceutiques.



Une voie prometteuse



Concernant la production locale, M. Boudiaf a expliqué que «la promotion de cette industrie vise non seulement à sécuriser la disponibilité des médicaments essentiels, mais aussi à les rendre accessibles et à des coûts supportables par la collectivité. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le dossier portant promotion de l’industrie nationale du médicament bénéficie de l’attention particulière de son excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika comme le prouve d’ailleurs la tenue de ce forum sous le haut patronage de son excellence.»

Il a indiqué qu’«il s’agit, en effet, d’un domaine où les pouvoirs publics œuvrent à ce que l’industrie pharmaceutique nationale, quels que soient le régime juridique du producteur et la nationalité de son capital, tend à la satisfaction des besoins réels en rapport avec les pathologies dominantes dès lors que l’Etat a pour obligation première de veiller à ce que les médicaments essentiels soient disponibles, conformes et accessibles.» Dans ce cadre, le ministre a rappelé que «l’Algérie assure déjà un large accès aux meilleurs traitements innovants disponibles. Le traitement personnalisé est assuré à toutes les femmes souffrant d’un cancer du sein alors que tous les patients atteints de l’hépatite C, quel que soit le stade, reçoivent le Sofosbuvir développé et fabriqué localement là où des pays développés n’arrivent pas à l’assurer à leurs patients».

De son côté, le président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens d’Algérie, Lotfi Benbahmed a indiqué que «plus que jamais, la création d’une agence africaine du médicament apparait comme une voie prometteuse afin d’aspirer au développement du secteur pharmaceutique continental et à l’intégration des politiques de santé.» Le secrétaire permanent du Forum pharmaceutique international, le docteur Christophe Ampoam, a de son côté, félicité les grandes avancées entreprises par l’Algérie dans l’industrie pharmaceutiques et ses relations avec les pays africains dans ce domaine.

«L’organisation de cette 18e édition reflète la forte volonté de l’Algérie de développer davantage sa coopération avec l’Afrique dans le domaine pharmaceutique.

C’est également, une occasion pour nous d’évoquer la coopération pharmaceutique et de discuter à propos des nouveautés dans le domaine», a souligné le Dr Ampoam.

Wassila Benhamed