Nouveau code de procédure pénale : Simulation d’un procès à l’université de Khenchela

Une simulation de procès d’une affaire d’homicide volontaire avec délit de possession de drogues a été organisée hier à l’université Abbas-Leghrour dans le cadre de la présentation du nouveau code de procédure pénale.

L’audience évoquant les faits d’homicide prémédité, d’enlèvement, de possession et usage de drogues et de non-dénonciation de crime a mis en scène des étudiants, des enseignants et membres du barreau de Khenchela qui ont campé les rôles des accusés, du jury, des magistrats, du parquet et des avocats.

Les étudiants, notamment de droit, ont suivi avec intérêt l’audience en prenant soin de prendre des notes. Pour Smaïl Bouguerra, maître de conférences à la faculté de droit, qui a interprété le rôle de président de tribunal, l’initiative vise à rapprocher les étudiants de la réalité du travail de la justice et de leur présenter les nouveaux amendements introduits au code de procédure pénale.

En marge de cette audience, Abdelghani Boumaïza, avocat à Khenchela, a indiqué que le récent amendement du code de procédure pénale 07-17 qui entrera en vigueur au mois de mars prochain, institue un deuxième degré de juridiction en matière pénal en adéquation avec la nouvelle Constitution et élève à 4 au lieu de 1 le nombre des assesseurs jurés.

Ce tribunal simulé a été conjointement initié par la faculté de droit de l’université Abbas-Leghrour, le laboratoire des recherches juridiques et politique légale et l’ordre des avocats de la région de Khenchela. (APS)