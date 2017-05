Convention d’interdiction des armes chimiques : Améliorer le contrôle

Une journée d'étude et de sensibilisation a été organisée en faveur des opérateurs économiques concernés par les activités relatives à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, lesquels ont été appelés à contribuer à la lutte contre la production et le transport des produits dangereux et prohibés. Nombre de représentants du Comité interministériel mixte chargé de la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, la fabrication, le stockage et l'usage des armes chimiques et sur leur destruction, sont intervenus lors de cette journée d'études organisée dimanche au Cercle national de l'Armée à Alger par le ministère de la Défense nationale en coordination avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), soulignant l'importance de redynamiser les procédures juridiques décidées par l'Algérie depuis son adhésion à cette organisation mondiale, en avril 1997.

Le Secrétaire exécutif du Comité, le colonel Belhadj a appelé les opérateurs économiques à contribuer aux démarches de l'Algérie visant à lutter contre la production et le transport des produits chimiques prohibés, dans le cadre d'une collaboration à même de réaliser un développement durable basé sur une nouvelle approche. Intervenant à cette occasion, le Directeur de la Protection du patrimoine énergétique et minier au ministère de l'Énergie, Fernani Sofiane, a évoqué le cadre juridique régissant l'exploitation du produit chimique portant modalités d'annonce des activités liées à l'application de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et les prérogatives du Comité interministériel mixte chargé de la réception des demandes des opérateurs et l'octroi d'autorisations d'exploitation, ainsi que les opérations d'inspections au niveau des structures et des sites industriels.

Ce cadre juridique permet également d'effectuer des opérations d'inspection à caractère international sur le territoire national. Le transport des produits dangereux contenant plus de 30% de produits chimiques vers un État non membre de la Convention internationale est soumis à une autorisation préalable du ministre de l'Énergie. Le décret présidentiel 125-97 du 26 avril 1997 prévoit des peines fermes à l'encontre des usagers des armes chimiques à des fins prohibées, allant jusqu'à la perpétuité. De son côté, le représentant de l'OIAC en Algérie, Perera Rohan, a annoncé que le programme de l'Instance internationale de sécurisation des installations industrielles et d'étude des dangers des produits chimiques «sera mis en œuvre en Algérie à compter de demain lundi. Il s'agit du troisième programme à lancer au niveau africain». L'organisation «œuvre, avec l'Algérie, à rendre les opérations de contrôle plus efficaces à même de contribuer à réguler les opérations de transport et d'utilisation des produits prohibés et ne pas les laisser à la portée des organisations terroristes».

Il a été annoncé également, à l'occasion de cette journée d'étude, qu'un site électronique du Comité interministériel sera lancé le 26 mai, en vue de rapprocher les opérateurs, faciliter l'opération d'obtention d'informations relatives aux produits prohibés, ainsi que celle pour avoir l'autorisation d'exploitation par voie électronique. Dans le même contexte, les opérateurs ont exprimé leurs préoccupations quant aux délais d'octroi de l'autorisation, ainsi que les conditions d'assurance du transport et de dédouanement des produits chimiques qui ont atteint 20.000 opérations de transport durant l'année précédente.



Rôle « positif » et « efficace » de l’Algérie au sein de l’OIAC



L'Algérie joue un rôle «positif» et «efficace» au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la concrétisation de l'objectif d'instaurer «un monde exempt d'armes chimiques», a affirmé, dimanche à Alger, l'ambassadeur d'Algérie aux Pays-Bas et son représentant permanent auprès de l'OIAC, Noureddine Ayadi. Dans une déclaration, en marge de la journée d'étude, M. Ayadi a précisé que «l'Algérie a accompli un rôle efficace et contribué à l'élaboration de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, la fabrication, le stockage et l'usage des armes chimiques et sur leur destruction, et a eu l'honneur de présider la Conférence sur le désarmement».

L'ambassadeur a mis en avant le rôle «positif de l'Algérie qui représente dignement l'Afrique et soutient les activités de l'OIAC et son programme dans le continent». L'action diplomatique algérienne vise à contribuer à la concrétisation de «l'objectif principal de l'organisation, celui d'éliminer les armes chimiques et de contrôler le transport des matières chimiques qui pourraient être utilisées dans la fabrication des armes par les groupes terroristes», a-t-il soutenu. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'OIAC a évoqué les engagements de l'Algérie en matière de mise en œuvre des clauses de la convention internationale, à travers la mise en place d'un cadre législatif, réglementaire et institutionnel, rappelant que l'Algérie était un membre du conseil exécutif depuis sa création. (APS)