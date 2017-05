1er séminaire sur la cybersécurité organisé par l’ANP : La cyberdéfense, composante de la sécurité nationale

Les travaux du 1er séminaire sur la cybersécurité et la cyberdéfense, organisé par l'Armée nationale populaire et ayant pour thème « la cyberdéfense : composante indispensable pour la sécurité et la défense nationale », se sont ouverts hier au Cercle national de l'Armée à Beni Messous (Alger).

Les travaux de ce séminaire de deux jours ont été ouverts par le général-major Zerrad Cherif, chef du Département emploi et préparation, au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, en présence de plusieurs ministres, officiers généraux et cadres de l'ANP, enseignants universitaires et spécialistes dans le domaine. Dans son allocution d'ouverture, le général-major Zerrad Cherif a insisté sur l'importance de ce séminaire, dont l'organisation a pour but de « créer un espace de débat entre les différents acteurs du cyberespace sur le plan national pour mieux appréhender les enjeux de la cybersécurité, améliorer et enrichir les connaissances dans le domaine de la prévention et la lutte contre les cybermenaces, ainsi que la détermination de leurs impacts sur la sécurité nationale ». Ce séminaire est marqué par la participation de spécialistes militaires et civils dans le domaine de la cybersécurité et la cyberdéfense et constitue pour les participants une occasion d'échanger leurs expériences et connaissances et de discuter des nouveautés et développements dans ce domaine, à travers des conférences et ateliers pratiques dans le but de donner une vision concrète de certaines cybermenaces. Il aura à traiter également des sujets de la cybersécurité et la cyberdéfense comme étant un enjeux de la sécurité et de la défense nationales, de la protection des infrastructures sensibles contre les cyberattaques, ainsi que des législations relatives au cyberespace, ce qui permettra l'élaboration de recommandations dans le domaine du renforcement de la stratégie nationale en termes de lutte contre les cybermenaces ».



Prendre en charge les problématiques liées aux cyberincidents



Le général major Chérif Zerrad, chef du Département emploi-préparation à l'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé le souci de l'ANP de «mettre en place une stratégie spécifique permettant de traiter les problématiques liées aux cyberincidents induits par la recrudescence des attaques ciblant les systèmes informatiques nationaux sensibles». Dans son allocution d'ouverture des travaux du séminaire sur la cybersécurité et la cyberdéfense, le général major Zerrad Cherif a indiqué que « l'ANP, conduite par le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, est soucieuse de mettre en place une stratégie spécifique basée sur une action prospective des incidents et de développer une méthode de travail à même de traiter les problématiques liées aux cyberincidents induits par la recrudescence des attaques ciblant les systèmes informatiques nationaux sensibles », appelant à cet égard, « à faire preuve de vigilance, d'une meilleure maîtrise et d'efficacité, à même d'être à la hauteur des grands objectifs que notre pays s'emploie à mettre en œuvre ». « Gagner le pari de la cybersécurité et de la cyberdéfense repose sur le facteur humain qualifié dont des officiers aguerris, conscients de l'ampleur des tâches qui leur ont été confiées et qui maîtrisent les techniques modernes dans les domaines de leurs spécialités », a ajouté le général major, Zerrad Cherif.

A cette occasion, le conférencier a réaffirmé « l'intérêt accordé par le Haut commandement de l'ANP à la cyberdéfense, faisant de ce domaine une priorité qui impose la prise en charge de l'ensemble des besoins humains et matériels », appelant à ce propos, les participants à ce séminaire à « y contribuer d'une manière efficace et sérieuse, en enrichissant le débat et en y apportant des propositions et alternatives à valeur ajoutée, permettant d'aboutir aux résultats escomptés ». (APS)