Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) : L’Algérie élue à la présidence

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel a affirmé, dimanche à Alger, que la création du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) avait pour objectif la consolidation des relations entre les polices africaines en termes de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational au double plan régional et international.

Dans son allocution, à l'ouverture des travaux de la première Assemblée générale d'Afripol à Alger, M. Hamel a précisé que «cet évènement continental important a pour objectif de consolider les relations entre les organes de police en Afrique en termes de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational aux plans régional et international». «Les travaux de l'AG d'Afripol en Algérie viennent confirmer l'amitié profonde qui nous lie avec nos frères africains», a souligné le général major Hamel qui a adressé ses félicitations à M. Mohamed Moussa Fekki, à l'occasion de son élection à la tête de la Commission de l'Union africaine (UA). «L'Afrique fait face à une conjoncture sécuritaire sensible, avec la multiplication de phénomènes criminels graves qui menacent désormais la sécurité des pays», a fait savoir le responsable.

Ces défis, a-t-il expliqué, «revêtent un intérêt particulier, notamment les phénomènes du terrorisme, du crime organisé, de la prolifération d'armes, de la cyberdéfense et de la piraterie maritime, ce qui implique la prise de mesures nécessaires pour la prise en charge des exigences sécuritaires». M. Hamel a mis l'accent sur l'importance de «poursuivre les efforts et de conférer aux mécanismes africains de mise en œuvre de la loi un rôle central afin de relever les défis sécuritaires à travers le soutien à la coopération et la coordination commune en matière de sécurité». «L'activation du mécanisme Afripol est le meilleur moyen de répondre aux aspirations des organes de police en matière de construction des capacités nécessaires et mobiliser les moyens et énergies dans toutes les spécialités sécuritaires», a-t-il soutenu. «Cet acquis sécuritaire important sur le plan africain permettra à des centaines de milliers de policiers de relever les défis et de trouver les solutions idoines pour faire face aux nombreux crimes auxquels sont confrontés les pays africains», a fait savoir le général major Hamel. «Nous sommes convaincus

qu'Afripol constituera, sans aucun doute, une valeur ajoutée dans la coopération policière sur les plans régional et international, et même le catalyseur et le maillon fort de l'alliance stratégique contre le terrorisme et le crime sous toutes ses formes», a-t-il ajouté. M. Hamel a affirmé à l'assistance que «l'Algérie est toujours disponible à apporter son aide et ne ménagera aucun effort afin de garantir le bon fonctionnement de ce service sécuritaire africain, et ce grâce à sa contribution permanente dans ce domaine à même de raffermir les relations de solidarité, d'amitié et de fraternité». Il a également exprimé son souhait de «voir les travaux de l'Assemblée générale couronnés par l'adoption de décisions susceptibles de renforcer la coopération et la coordination pour relever les défis et réaliser le rêve de nos ancêtres pour une Afrique sécurisé, solidaire et unie». Pour rappel, les travaux de la première Assemblée générale d'Afripol, ouverts dimanche, se poursuivront pour les deux prochains jours en Algérie, avec la participation de responsables de police africains et de responsables d'instances de police régionale et internationale. Les règlements intérieurs de l'Assemblée générale et du Comité directeur seront débattus à cette occasion, outre la désignation de membres du Comité directeur d'Afripol et la définition des cadres généraux de coopération entre les instances de police tant aux niveaux national, régional que continental et international. Cette rencontre se veut une consécration effective d'Afripol qui intervient à l'issue de l'approbation de ses lois par les chefs d'État et de gouvernement africains, lors des travaux du 28e sommet ordinaire de l'Union africaine tenu fin janvier 2017 à Addis-Abeba.



Renforcer la coopération entre les polices africaines



M. Abdelghani Hamel a mis en avant, hier, l'importance de la coopération entre les polices africaines, à travers la mise en place de systèmes de communication modernes en matière de lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier. «Nous œuvrerons à raffermir la coopération entre nos polices, à travers la mise en place de systèmes de communication modernes, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier, des systèmes qui seront mis à la disposition des polices africaines», a-t-il affirmé, dans son allocution au deuxième jour des travaux. Il a ajouté qu’«une fois les points forts et les éventuelles lacunes déterminés, nous allons œuvrer à mettre en place un système adéquat visant à développer efficacement les potentialités humaines des polices africaines». «Avec le concours de tout un chacun, nous rendrons cette organisation sécuritaire plus efficace», a affirmé le Directeur général de la Sûreté nationale, avant de relever que la «priorité sera accordée au soutien des capacités techniques des différentes polices africaines, ce qui garantira un meilleur échange des bases de données, outre le soutien aux études, recherches et formations dans tous les domaines et spécialités de la police». Ce sont «les priorités de l'agenda que nous jugeons impératives pour faire face aux défis sécuritaires et menaces actuelles dans l'intérêt de nos pays et peuples», a-t-il précisé. Après avoir exprimé «ses remerciements pour la confiance placée en sa personne par son élection à la présidence de l'AG d'Afripol», le DGSN s'est engagé à «renforcer la coordination et la coopération avec toutes les parties pour garantir la réussite de cette réalisation africaine». (APS)

M. Chergui : «Relever les défis de la paix et de la sécurité»

L'Algérie a été élue, hier, pour présider le Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), a indiqué le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui. «La première assemblée générale de l’Afripol s'est ouverte à Alger, avec l’élection du bureau du congrès, et l'Algérie a été choisie pour diriger l'Afripol pour une durée de deux ans», a expliqué M. Chergui, dans une déclaration à la presse, en marge des travaux de cette assemblée. Il a ajouté que les postes de 1er, 2e et 3e vice-présidents sont revenus respectivement à l’Ouganda, au Nigeria et à la République centrafricaine, alors que le poste de rapporteur a été confié à la Zambie. Relevant une «présence forte» des pays africains et d’organisations régionales et mondiales à l'AG de l'Afripol, M. Chergui, qui s'exprimait en sa qualité de représentant de l'UA, s'est «félicité» des acquis réalisés par ce Mécanisme qui dispose désormais d'un siège à Alger. Il a également mis en avant les efforts de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour doter l'Afripol de moyens nécessaires et modernes permettant à la police africaine de «relever les défis de la paix et de la sécurité». «Nous sommes fiers de cet acquis et, à ce titre, je remercie, au nom de l’UA, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le gouvernement et le peuple algériens, pour ce soutien permanent et continu au service de l’Afrique», a souligné M. Chergui. De son côté, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed-Ali Komane, a adressé ses «remerciements» à l'Algérie, «pays de paix et de sécurité», pour avoir abrité les travaux de cette AG. Il a, en outre, salué le rôle de l'Algérie «qui est toujours présente dans les instances régionales et internationales», soulignant la «grande expérience» de la police algérienne. M. Komane a, par la même occasion, félicité le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, pour son élection à la présidence de l'Afripol, estimant que c'est «une juste reconnaissance pour les efforts qu'il a consentis en faveur de la paix et de la sécurité et des droits de l'homme».