Le chiffre du jour : Recul de 18,8% du chiffre d’affaires

Une enquête menée par l’équipe de Jeune Afrique auprès des 500 plus grandes entreprises africaines indique que le chiffre d’affaires des grandes compagnies du continent recule, pour la troisième année consécutive. Après plus d'une décennie de croissance, le revenu cumulé a reculé et la chute est plus lourde encore que par le passé, atteignant 18.8% contre 7.1% en 2016 et 1.8% en 2015.