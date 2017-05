Production de boissons et aliments liquides : Usage de produits prohibés

La chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie a organisée, hier à Alger, une journée d’information sur le Salon mondial de la technologie des boissons et des aliments liquides, «Drinktec 2017» qui se tiendra du 11 au 15 septembre à Munich. Cette rencontre qui s’est déroulée en présence d’un nombre important de professionnels a constitué une opportunité pour soulever plusieurs questions liées, notamment à la production de boissons. S’exprimant à cette occasion, la représentante de l'Association des producteurs algériens de boisson (APAB), Mme Cherkaoui a fait une brève présentation sur l’industrie de la boisson en Algérie, en indiquant que «ce domaine a enregistré une croissance annuelle moyenne de 8%, fruit d’une dynamique intrinsèque de la filière ainsi que des opportunités de l’économie algérienne et de l’apparition de nouveaux modes de consommation». «Sur la période 2005-2015, l’industrie des boissons a connu des croissances significatives : 14% pour la production, 15% pour les consommations intermédiaires et 13% pour la valeur ajoutée».

Tout en regrettant qu’en dépit de ces indices prometteurs en matière de potentiel et de croissance, la filière reste prisonnière, à l’instar de beaucoup d’autres filières industrielles, de son environnement direct. Appuyant ses dires, elle a cité à titre d’exemple l’arrivée massive d’opérateurs non professionnels, la pression fiscale, les lenteurs administratives, la concurrence déloyale et les tentatives de dumping. Et de poursuivre «les conséquences néfastes engendrées par ces obstacles, le non-respect des règles de bonne concurrence et le recours à l’informel, et le non-respect des règles d’hygiène ainsi que l’utilisation abusive de certains composants prohibés (édulcorants, conservateurs, etc.).» Mettant l’accent sur les principales réalisations 2016, elle a relevé entre autres, l’action relative à l’environnement économique, réglementaire et fiscal, la suppression d’une disposition du projet de la LF2016 qui devait soumettre l’activité de production de boissons à une redevance de 1 DA/l d’eau de fabrication de boissons, la révision à la baisse de la redevance domaniale appliquée à l’activité de production d’eau embouteillée, de 2 DA/l à 1 DA/l et la concertation avec l’Agence de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) pour l’élaboration des textes d’application relatifs à la collecte de la redevance de 1 DA/l d’eau embouteillée expédiée des ateliers d’emballage. En plus l’APAB a mis en place un plaidoyer pour l’assainissement du marché des eaux embouteillées, l’élaboration d’une analyse des différentes contraintes rencontrées par les acteurs de la sous-filière des «Boissons alcoolisées». Et le lancement d’une étude de filière des segments lait, lait aromatisé et boissons lactées, avec l’appui du programme CAP PME.

De son côté, la chargée des foires auprès de l’AHK a souligné l’importance de la participation des entreprises algériennes à cet événement qui constituera une opportunité pour nouer des partenariats et de s’informer des nouvelles technologies. Elle a fait savoir que plus de 70.000 visiteurs sont attendus à ce Salon qui s’adresse à la branche des professionnels de l’industrie des boissons gazeuses, des jus de fruits, de l’industrie brassicole, etc. «L’efficacité énergétique, l’utilisation ciblée des ressources, la gestion de l’eau et de l’énergie l’hygiène et la sécurité des produits représentent les nouveaux challenges de la production mondiale des boissons», a-t-elle indiqué.

