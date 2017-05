Téléphonie mobile, Réunion des 120 meilleurs leaders mondiaux : Le groupe VEON choisit Alger

Le groupe VEON, maison mère de Djezzy a organisé, hier, une réunion à l’hôtel El-Aurassi. Cette importante rencontre semestrielle présidée par le PDG de Veon (ex-Vimpelcon) Yves Charlier, a regroupé 120 meilleurs leaders mondiaux de la société.

Lors d’une conférence de presse M. Yves Charlier a souligné que «nous avons choisi l’Algérie pour la tenue de cette rencontre pour démontrer notre attachement à ce pays et aussi pour démontrer notre fort engagement pour le long terme, tout en apportant notre expertise digital pour accélérer le développement de Djezzy et contribuer à l’émergence d’une économie numérique telle que tracée par le gouvernement à travers des services à valeur ajoutée et des solutions aidant à la construction de la société numérique. Ajoutant : «cette réunion est une opportunité pour nos meilleurs leaders de découvrir l’Algérie». «Durant cette rencontre, a-t-il fait savoir, les participants vont évoquer plusieurs questions liées au domaine, notamment pour discuter de la transformation numérique, des étapes parcourues depuis avril 2015 et de la façon dont il faudra accélérer le processus digital». Aussi il s’agira de faire le point sur les nouvelles valeurs et les changements culturels dans l'ensemble du groupe. C'est un événement clé qui permet de réunir les meilleurs dirigeants tous les six mois pour partager les bonnes pratiques et continuer à façonner l'avenir. En réponse à une question relative au renouveau de Djezzy, il a indiqué qu’ils sont aujourd’hui sur un projet de recrutement des nouveaux métiers, notamment dans le commerce et le développement du digital. Tout en précisant qu’à travers le développement des logiciels et l’installation des agences commerciales au niveau national ils vont créer des centaines de postes d’emplois avant d’ajouter ensuite que la plateforme Veon va être faite par une équipe numérique de développeurs de logiciels en Algérie : « Notre grand objectif n’est pas la monétisation mais un enjeu d’engagement. C'est-à-dire que nous voulons véritablement le plus nombre possible d’Algériens qui se connectent à la plateforme Veon» a-t-il indiqué. Le PDG de Veon a expliqué que «la stratégie à court et à moyen terme est une stratégie d’engagement. Sur le long terme c’est bien entendu une stratégie de monétisation, et de la recherche de nouveaux vecteurs de croissance pour le groupe .Mais cette monétisation s’inscrit sur le long et moyen terme car il y a «des enjeux réglementaires» concernant en particulier le paiement en ligne puisque aujourd’hui en Algérie la réglementation ne permet pas au citoyen de bénéficier de cette option s’il ne dispose pas d’un compte bancaire. «Il est clair que cette réglementation doit se moderniser et changer avec ses nouvelles technologies et les besoins de nouveaux utilisateurs», a-t-il ajouté. Selon lui, la stratégie d’avenir est une stratégie de modernisation de l’entreprise.

Donc il faut moderniser nos initiatives et nos entreprises. «N’oublions pas a-t-il fait savoir, que les marchés émergents où se positionne le groupe Veon sont des marchés de demain». Tout en citant à titre d’exemple le marché du téléphone, indiquant qu’il est clair que l’Algérie devrait avoir une croissance structurelle d’ici une dizaine d’années car elle est à la fois à la porte de l’Europe et de l’Afrique. Et de poursuivre «tous ces éléments encourageants permettront certainement de faire renaître le leadership qu’connu Djezzy pendant ses glorieuses années».



Partenariat avec le FNI : Un bilan extrêmement positif



Évoquant le partenariat avec le FNI, il a indiqué que «nous avons enregistré un bilan extrêmement positif. Ce partenariat public privé découle de la manière dont un partenariat doit se dérouler. Nous avons un objectif commun de réussite de l’entreprise. Avec l’accord du FNI, donc du gouvernement algérien nous avons construit un partenariat solide basé sur la confiance et une coopération qui fonctionne très bien.

Aujourd’hui, Djezzy retrouve ses marges de manœuvre, accélère ses investissements avec l’accord du FNI pour retrouver sa position légitime de leader sur le marché. Il y a lieu de souligner qu’en 2017, Veon va lancer sa plateforme Internet Veon dans tous les pays y compris en Algérie. Avec le soutien du FNI, Djezzy poursuit le programme de transformation digitale en consolidant ses revenus, en construisant le plus grand réseau 4G, en ouvrant de nouvelles boutiques pour se rapprocher davantage du client, en lançant un plan de recrutement massif, en encourageant la création d’un contenu local à travers le soutien apporté aux startups digitales et en adoptant une stratégie commerciale qui permet de répondre aux attentes des consommateurs algériens.

M. A. Z.