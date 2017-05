Judo, Grioua Abdenour (DEN) : «Satisfait de nos athlètes»

Dix sur dix pour les judokas algériens au jeux de la solidarité islamique de Bakou 2017. Avec une distinction en or, deux en argent et sept en bronze, les athlètes algériens, cinq filles et cinq garçons, ont fait le plein de médailles en individuel, dans un tournoi dominé par les Azéris et leurs voisins turques. Tarikat Ratiba (- 57 kg) est montée sur la plus haute marche du podium, tandis que Assellah Sonia (+78 kg), Kawtar Oulal (-78 kg), Meriem Moussa (-52 kg) et Belkadi (-63 kg) se sont contentées de médailles de bronze. Chez les garçons, Bennamadi Abderrahmane (-91 kg), Temmar Nadjib (+100 kg) et Zourdani Nadjib (-66 kg) ont échoué en finale. Ils ont ainsi remporté l'argent. De leur côté, Djedi Oussama (-73 kg), Bouyakoub Lyes (-100 kg) ont remporté le bronze dans cette compétition de niveau assez élevé. «Franchement, je suis satisfait des résultats réalisés dans ce tournoi. Le judo algérien a été, une fois de plus, au rendez vous.

Les dix judokas algériens qui ont participé à la compétition ont arraché une médaille chacun. Nous aurions pu faire mieux en remportant une ou deux autres médailles d'or. Ce ne fut pas le cas, malheureusement. Il faut savoir que le tournoi était d'un très bon niveau, avec la participation de champions olympiques et champions du monde. Il reste encore une journée de compétition. Nous allons prendre part au tournoi par équipes. Nous allons faire notre possible pour décrocher un autre podium», nous a déclaré le directeur des équipes nationales de la FAJ, Grioua Abdenour, à l'issue de la seconde et dernière journée de la compétition en individuel. Par ailleurs, le sélection hommes se rendra le 18 en Russie pour prendre part à un tournoi international, qui rentre dans le cadre de la préparation pour le championnat du monde prévu en septembre prochain en Hongrie. A ce sujet, le DEN nous a indiqué : «L'équipe masculine quittera Bakou pour la Russie le 18 du mois pour participer au tournoi de grand schelem. Une compétition qui rentre dans le cadre de la préparation pour les championnats du monde qui auront lieu à Budapest. Je souhaite aux judokas concernés beaucoup de réussite».

R. M.