Football : Algérie 1 - Oman 1 : L’EN termine à la première place

Face à un adversaire qui n'avait visiblement rien d'un foudre de guerre, le sélectionneur national a préféré effectuer un turn-over, à l'occasion de la dernière rencontre de la phase des poules. Ameur Chafik a ainsi aligné sept nouveaux éléments face à la formation d'Oman, l'Algérie étant déjà qualifiée aux demi-finales de ce tournoi de football des jeux de la Solidarité islamique. Dans cette confrontation, les Verts ont joué sans pression, gérant la partie et le rythme du jeu à leur guise. Surpris à la fin de la première période par un but réalisé par El-Ghessani, les joueurs algériens n'ont pas tardé à remettre les pendule à l'heure, par l'intermédiaire de Meziani (45'), rentré en cours de jeu. En seconde période, le onze national a mieux maîtrisé la partie, neutralisant son adversaire du jour, qui ne voulait pas prendre de risque non plus. Un nul qui arrange les affaires des deux teams. L'Algérie termine ainsi ce premier tour en tête de son groupe, avec 7 points au compteur. L'EN devra attendre les résultat de l'autre groupe, notamment le match au sommet entre le Maroc, tenant du titre, et l'Azerbaïdjan, pays hôte, pour connaître son futur adversaire. «Nous avons préféré faire tourner l'équipe, lors de cette dernière partie, afin de permettre aux cadres de l'équipe de récupérer et d'éviter d’éventuelles blessures. Déjà que nous risquons de perdre deux éléments importants dans l'équipe, pour blessure. Ce fut un match pas si simple que ça à gérer face à une équipe qui a du potentiel», nous a déclaré le coach, avant de poursuivre : «Pour les demi-finales, je n'ai pas de préférence. Peu importe l'adversaire, nous jouerons crânement nos chances. Pour nous, ce sera du bonus. Nous nous sommes déplacés à Baku avec une équipe très jeune. La plupart des joueurs ont moins de 20 ans. Cette sélection, montée il y a à peine deux mois, prépare les éliminatoire des jeux Olympiques de Tokyo-2020 et les jeux Méditerranéens de Tarragone-2018.»

R. M.