Jeux de la solidarité Islamique de BakOu 2017 : M. OUld ali félicite les athlètes médaillés

De notre envoyé spécial à Bakou (Azerbaïdjan) : Rédha Maouche

Le ministre de la jeunesse et des sports, M. El Hadi Ould Ali, a adressé, hier, un message de félicitations à Mme Nouria Benida Merrah, chef de la délégation algérienne au jeux de la solidarité islamique à Bakou. Le MJS, qui suit visiblement avec beaucoup d'intérêt cet événement sportif de grande envergure, a ainsi tenu à remercier les athlètes médaillés durant les premières journées, à l'image des judokas, des nageurs et autres karatékas. Par ailleurs, le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la quatrième place obtenue par la jeune sélection U21 de handball, lui souhaitant beaucoup de réussite au prochain championnat du monde de la catégorie prévu à Alger au mois de juillet prochain. Aussi, il a adressé ses encouragements aux autres athlètes pour la suite de cette manifestation sportive. Pour rappel, l'Algérie avait, au troisième jour de compétition, réalisé un total de 18 médailles (2 or, 5 argent et 11 bronze). L'objectif de la délégation algérienne dans ces jeux et de battre son record de médailles. Pour rappel, en 2013 en Indonésie, l'Algérie avait remporté 19 médailles (5 or 6 argent et 8 bronze).

R. M.