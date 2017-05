Dans la lucarne : Nos structures devant leurs responsabilités

Il est certain que tout le monde a constaté, qu’à l’approche de la fin de saison, il y a un mouvement malsain qui est en train de se préparer. En effet, certains, du fait que leur équipe n’arrive plus à satisfaire leurs appétits, sont en train de gesticuler, à gauche et à droite, en vue de tromper tout le monde comme s’il y a vacance au niveau de nos structures sportives. Tout le monde sait que Kerbadj, un homme intègre, qui a tout donné pour que le football national soit bien géré, est sur le point de quitter la LFP. Sa décision de partir est irréversible. Curieusement, c’est ce moment que certains ont choisi pour tenter d’imposer à leur façon leur loi. On a profité de l’incident d’arbitrage au cours d’un match contre l’USMH pour essayer de jeter l’opprobre sans vergogne sur les institutions nationales. On n’hésite pas à accuser le président de la LFP sortant, lui mettant tout sur le dos lors d’une conférence de presse organisée à la hâte. Si l’équipe ne marche pas en perdant des matches aussi bien hors de ses bases qu’intra-muros, ce n’est pas la faute du président de la LFP ou des autres commis de l’Etat. De plus, concernant la programmation des demi-finales de la coupe d’Algérie pour ce week-end, on a été les premiers à la dénoncer. Car, la priorité est donnée au championnat national pour éviter les « combines » en cette fin de saison. Là, il y a matière à discuter. Néanmoins, de là à dire qu’il s’agit d’un « complot fomenté » contre l’équipe des hauts-plateaux est un pas que personne ne peut franchir. Comme l’a dit l’autre « quelle que soit la formation qui va remporter la coupe et le championnat, cela nous fait une belle jambe ». Le plus intéressant et qui mérite qu’on s’y attarde, c’est la sérénité de notre football. Ceux qui veulent gagner le titre et aussi la coupe d’Algérie par n’importe quel moyen sont en train de rendre l’atmosphère invivable. Ils veulent dicter leur loi alors qu’ils n’ont pas la compétence pour. Le président actuel de l’ESS — avant peut-être qu’il devienne celui de la LFP, du fait que des « hommes bien placés dans la sphère politique » lui ont promis cela— est en train de se substituer aux structures elles-mêmes. Il dit d’abord : « je ne joue pas la demi-finale de la coupe d’Algérie ce vendredi à Bologhine. Il faudra d’abord faire jouer le match CSC-MCA.» Puis, il ajoute : « je veux des arbitres étrangers.»

Là, il faut dire qu’il a dépassé toutes ses prérogatives en agissant comme s’il s’agit d’un homme seul sur le parvis qui fait, face à la vacance, ce que bon lui semble. Il dit que ce sont les autres qui font la loi, alors qu’il oublie qu’il a déjà pris la place de Kerbadj avant même que cela ne soit officiel. Ce que constatent les observateurs, avec une grande inquiétude, c’est que ces gens qui font passer les intérêts étriqués de leur équipe avant ceux de la collectivité veulent briguer le poste de président à la LFP. Le péril est vraiment dans la demeure. Ce qui s’est passé lors de l’ESS-USMH n’est qu’un prélude sur ce que ces gens sont capables de faire, si on leur donne les rênes de la gestion de notre football. Les autorités politiques du pays doivent réagir pour barrer la route à ces aventuriers qui ne veulent ostensiblement pas le bien de notre football. Le départ de Kerbadj va laisser certainement un grand vide du fait qu’il avait fait régner la sérénité dans notre «jeu à onze». Ce qui risque de ne pas être le cas !

Hamid Gharbi