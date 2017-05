Accession : Cérémonie en l’honneur de l’US Biskra

Une cérémonie en l’honneur de l’US Biskra, nouveau promu en ligue professionnelle 1 de football, a été organisée dimanche après-midi à l’école régionale des sports olympiques par la wilaya.

Le président de l’USB, Brahim Saâou, a reçu à l’occasion une subvention de 10 millions DA en plus d’attestations d’honneur remises aux éléments de la sélection des Vert et Noir. Le président de l’association Radieuse, Kada Chafi, a, de son côté, offert des cadeaux aux joueurs et une coupe appelée Coupe des champions. Dans une déclaration à l’APS, le président de l’USB a salué cette initiative des autorités locales assurant que cette accession a été le fruit de «la conjugaison des efforts de tous». Le buteur de la formation biskrie Adel Djaâbout a exprimé sa joie d’avoir pu marquer durant la saison 14 buts ayant grandement contribué à l’accession du club à la poule des grands. Un match a opposé à l’occasion les vétérans de l’USB aux membres de l’association Radieuse au complexe 18-février de Biskra en présence des autorités locales et d’anciens joueurs de l’équipe nationale dont Lakhdar Belloumi, Mustapha Kouici et Hadj Adlène.