CSC : Benayada boycotte les entraînements

Déjà pas assuré de se maintenir en Ligue 1 au sortir d’une saison pour le moins catastrophique, le CSC fait face à de nombreux problèmes internes, conséquence d’une crise économique qui perdure. Entre les nombreuses grèves déclenchées par les joueurs au courant de la saison pour revendiquer d’être payés, ou encore les coups de pression inattendus de certains joueurs qui ont menacé de partir, la saison a été particulièrement difficile à gérer et pour les dirigeants et pour Abdelkader Amrani qui n’a jamais réussi à trouver la sérénité escomptée. Dernier fait en date, la sortie de Houcine Benayada qui a décidé de ne plus s’entraîner et a demandé à ce qu’on le libère. Le cas du défenseur central international n’est pas nouveau en réalité puisque cela fait un moment que l’ancien usmiste revendique à être régularisé. Selon une source proche du dossier, Benayada revendiquerait d’être remboursé de la somme qu’il avait payée de sa poche pour obtenir sa libération de l’USMA. Il était prévu que le CSC la lui reverse au plus tard à l’automne, mais il n’en fut rien. En outre, l’Oranais s’est dit las d’attendre de percevoir ses salaires. Houcine Benayada a menacé de ne plus revenir. Un départ qui risque de faire ressentir en cette fin de saison ou le CSC a besoin de tous ses atouts. Compte tenu des qualités de ce défenseur et de son statut, le CSC a tout intérêt à régler ce cas et le récupérer en prévision des quatre matches restants. A cet effet, une source sure nous a confié que le prochain CSC-MCA pourrait bien être programmé pour ce vendredi. Sujet de nombreuses discordes entre l’ESS entre autres qui a refusé de jouer le moindre match avant la mise à jour du calendrier, ce match important, et pour le CSC et pour le MCA, devrait donc se jouer ce vendredi au stade Benabdelmalek.

Amar B.