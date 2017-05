Ligue 1 : Le CRB invincible dans les derbys

Le CR Belouizdad s'est redonné du baume au cœur, samedi, lors de la 26e journée de Ligue 1 Mobilis de football, en remportant une victoire de prestige (3-2) contre son frère ennemi, le NA Hussein Dey (3-2), au moment où la JS Kabylie a compliqué sa situation dans le bas du tableau, en perdant (1-0) chez le DRB Tadjenanet.

Le Chabab a ouvert le score par Feham Bouazza, ayant inscrit l'un des buts les plus rapides du championnat, après seulement douze secondes de jeu, et c'est lui qui a redonné l'avantage au CRB, sur coup franc direct à la 74e minute, après que Gasmi ait égalisé sur penalty pour le NAHD (42'). Le troisième but belouizdadi a été inscrit par Naâmani, d'une tête à bout portant (89'), alors que Bendebka a réduit le score pour le Nasria, à la 90'+3. Un précieux succès donc pour le Chabab, qui se hisse provisoirement à la 7e place du classement général, ex aequo avec le MC Oran et la JS Saoura, en attendant le déroulement des autres matchs. De son côté, la JS Kabylie a très mal négocié son déplacement chez le DRB Tadjenanet, qui était un concurrent direct pour le maintien, et face auquel elle devait donc impérativement résister. Les Canaris avaient tenu bon pendant une heure, avant de craquer devant Terbah, auteur de l'unique but à la 60e minute, mais qui a suffit au bonheur des Tortues, désormais 11es, avec 29 points. De son côté, et après cette énième défaite, la JSK se retrouve 13e, soit premier club non relégable, avec 28 unités au compteur, ce qui lui promet une fin de saison des plus compliquées pour éviter la descente en Ligue 2. A l'instar de la JSK, l'Olympique de Médéa a commencé par bien tenir le coup, avant de s'effondrer en toute fin de match. Le défenseur Ishak Guebli ayant inscrit le but de la victoire pour le RC Relizane à la 69e minute. L'OM reste néanmoins solidement accroché à sa 6e place, avec 37 points, au moment où le RCR se maintient hors de la zone rouge, avec un point d'avance sur le premier club relégable, la JSK. Vendredi, en ouverture de cette 26e journée, la lanterne rouge, le MO Béjaïa, s'était neutralisée (1-1) avec l'USM Bel-Abbès, et voit donc sa situation se compliquer davantage dans la course au maintien, alors que de son côté, USM Bel-Abbès reste solidement accrochée à la troisième place, avec 42 points, derrière l'Entente de Sétif (1er) et le MC Alger (2e), qui comptent cependant un match en moins. Les autres matchs de cette 26e journée se joueront ce soir et le 16 mai courant, au moment où le choc mettant aux prises le CS Constantine et le MC Alger a été reporté à une date ultérieure.