Zidane et Blanc soutiennent la candidature de Paris

Les entraîneurs français Zinédine Zidane et Laurent Blanc ont soutenu la candidature de Paris à l'organisation des jeux Olympiques de 2024, à travers une photo prise dimanche à Madrid. Le co-président du comité de candidature parisienne Tony Estanguet s'est rendu, en effet, dans la capitale espagnole, accompagné de Laurent Blanc, champion du monde avec les Bleus en 1998, où ils se sont joints à Zinédine Zidane, l'actuel entraîneur du Real Madrid qui a publié une photo sur son compte Instagram. Zidane, double buteur en finale du Mondial-1998 contre le Brésil (3-0), y apparaît avec Karim Benzema, Estanguet et Blanc, en faisant le signe de Paris 2024 : une Tour Eiffel reconstituée avec les doigts. "Paris 2024 propose une vision qui est précieuse à mon cœur. Suivez-moi et soutenez Paris 2024", a écrit Zidane. Le titre mondial des Bleus a été décroché le 12 juillet 1998, au Stade de France, enceinte qui accueillera les épreuves d'athlétisme ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture, si Paris est retenue pour accueillir les JO de 2024.

Le Stade de France et les autres sites en région parisienne proposés par Paris 2024 seront visités par la commission du CIO lundi.