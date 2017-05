Jeux Olympiques-2024 : visite de travail à Paris de la commission d'évaluation du CIO

Une commission d'évaluation du Comité international olympique (CIO), conduite par le Suisse Patrick Baumann, a entamé dimanche une visite de travail de trois jours à Paris, ville candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Composée de 11 membres, la commission devra étudier et évaluer le dossier de candidature parisien durant son séjour, comme elle l'avait fait, la semaine dernière à Los Angeles, l'autre ville candidate. Le président de la commission Baumann a rappelé que Paris, tout comme Los Angeles, rivale de la capitale française dans la course pour les JO-2024, sont les premiers à bénéficier des réformes de l'Agenda 2020 du CIO, qui visent notamment à réduire les coûts d'organisation. "Paris a une place spéciale dans le mouvement olympique", a indiqué Patrick Baumann, revenant sur l'histoire de la ville avec l'olympisme : la refondation en 1894 à la Sorbonne des anciens Jeux en des Jeux modernes, la naissance de Pierre de Coubertin dans cette ville et l'organisation de deux éditions des Jeux en 1900 et 1924. Cette journée est consacrée à des entretiens avec les leaders de Paris 2024, ainsi que les acteurs engagés dans le dossier de candidature. Plusieurs thématiques telles que la vision, le concept, l'expérience ou encore l'héritage, seront abordées. La ville-hôte sera désignée par le CIO le 13 septembre à Lima.