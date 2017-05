Manchester United : "Ibrahimovic en super condition physique"

Le chirurgien hongkongais Freddie Fu, qui a opéré le footballeur suédois de Manchester United Zlatan Ibrahimovic, a affirmé jeudi que le joueur est dans une telle condition physique à 35 ans qu'il a encore «de nombreuses années» d'activité devant lui. Le chirurgien s'est dit impressionné par la morphologie du Red Devil après plus de 15 ans de carrière au plus haut niveau. «Ibrahimovic peut encore jouer pendant de nombreuses années, il est dans une telle forme, tellement solide, biologiquement, sa morphologie osseuse, tout est absolument en très bonne santé», a-t-il expliqué au journal South China Morning Post. Après une déchirure des ligaments croisés fin avril en quart de finale retour d'Europa League contre Anderlecht, Ibrahimovic avait été opéré début mai à Pittsburgh par ce chirurgien qui a l'habitude des sportifs de haut niveau. «C'est un des athlètes au top parmi ceux auxquels j'ai touché», a commenté le chirurgien, qui assure avoir réalisé «au moins 20.000 opérations du genou». Interrogé sur des déclarations de l'agent Mino Raiola, qui voit le Suédois comme un potentiel sujet de recherche scientifique, M. Fu a répondu: «Certainement, à l'avenir, quand il aura pris sa retraite». Depuis la blessure d'Ibrahimovic, la presse a spéculé sur la prochaine destination du joueur, dont le contrat s'achève en juin, avant une deuxième année en option. Lui-même s'est dit certain de revenir «plus fort» après son opération, sans donner d'indication sur ses aspirations s'il ne prolonge pas avec Manchester.