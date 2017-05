Transfert : Christophe Galtier quittera l'AS Saint-Etienne en fin de saison

L'entraîneur en chef de l'AS Saint-Etienne, Christophe Galtier, au club depuis 2009, quittera son poste en fin de saison, a annoncé mardi le club de Ligue 1 française de football, à l'issue d'une réunion entre les principaux dirigeants et le concerné. «Christophe Galtier a décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur à la fin de la saison. Cette décision a été prise en plein accord avec Bernard Caïazzo, président du Conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne et Roland Romeyer, président du Directoire» ont indiqué les "Verts" dans un communiqué. Sous la direction de Galtier, l’ASSE a remporté la Coupe de la Ligue en 2013, trente-deux ans après son précédent trophée. Une performance appuyée par une qualification en UEFA Europa League, ayant valu au Marseillais de 50 ans le titre «d’entraîneur de l’année».

Une distinction qu’il avait partagée avec l'Italien Carlo Ancelotti, alors coach du Paris Saint-Germain. Ses qualités de bâtisseur, associées à sa volonté de sublimer le groupe, ont permis à Galtier de qualifier le club quatre fois de suite pour l’UEFA Europa League et d’atteindre les 16es de finale à deux reprises : en 2016, puis en février dernier. "L’ASSE souhaite à Christophe Galtier de réussir dans ses futurs projets" a ajouté le club dans son communiqué, en réaffirmant sa volonté de poursuivre son développement «avec ambition». «La nomination d’un nouvel entraîneur sera accompagnée du renforcement de la cellule de recrutement et du déploiement d’un nouveau dispositif de formation», précise encore l’AS Saint-Etienne.