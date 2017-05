Afrobasket-2017 : «Le Sénégal visera le titre suprême»

La sélection sénégalaise de basket-ball (messieurs), qualifiée à la phase finale de l'Afrobasket, prévue en Angola, en fin de l'année 2017, ne jure que par le titre suprême et croit dur comme fer au sacre continental, affirme le pivot des Lions, Gorgui Sy Dieng. «Le titre ! Rien que le titre ! Gagner le titre, c'est mon ambition et celle de mes compatriotes de la sélection», a indiqué Sy Dieng, qui rêve avec ses coéquipiers, de mettre fin à 20 ans d'attente d'un nouveau titre de champion d'Afrique à l'occasion de la prochaine édition. Le joueur sénégalais estime longue la durée de 20 ans que l'équipe nationale a passée sans remporter le trophée continental. «Trop, c'est trop», a-t-il lancé. Les Lions du Sénégal ont remporté leur dernier trophée lors de la Coupe d'Afrique disputée à domicile en 1997. Gorgui Sy Dieng est d'avis que l'encadrement technique sénégalais doit s'investir, faire le scouting, la supervision afin de mettre en place la meilleure équipe possible. «En sport, il y a une sorte de logique. Il faut toujours s'attendre à un retour d'investissement. Chacun a ce qu'il mérite par rapport à son investissement. Si vous voyez le Nigeria remporter le titre ou l'Angola, le remporter plusieurs fois, ce n'est rien d'autre que le fruit de leur investissement», a indiqué le meilleur pivot africain lors du dernier Afrobasket en 2015 en Tunisie. Le Sénégal s'était alors classé à la quatrième place respectivement derrière le Nigeria (vainqueur), l'Angola (2e) et la Tunisie (3e).