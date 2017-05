Danone Nations Cup 2017 : L'équipe de la sûreté de wilaya de Jijel se qualifie à la finale mondiale de la compétition

L'équipe de la sûreté de wilaya de Jijel représentera l'Algérie à la finale mondiale de la "Danone Nations Cup-2017" (DNC) prévue en octobre prochain à New York (USA) après sa victoire (2 à 0) samedi après-midi à Khémis Miliana (Aïn Defla) face à l’équipe du Nezla Touggourt, a-t-on constaté.

La victoire de l'équipe de la sûreté de wilaya de Jijel a clôturé la quinzième édition qualificative à la DNC 2017 ouverte le jour même à l’OPOW de Khémis Miliana en présence de seize écoles de football (représentant seize wilayas) s’étant distinguées lors des phases régionales. Les équipes réparties en 4 groupes comptant chacun 4 équipes ont livré des rencontres d’une durée de 15 minutes, les demi-finales et la finale s’étalant, elles, sur 20 minutes. Le trophée a été remis au vainqueur par le wali de Aïn Defla, Ben- youcef Azziz. Près d’un million d’enfants âgés entre 10 et 12 ans issus des différentes écoles de football ont pris part aux différents tours éliminatoires tenus en Algérie depuis l’année 2003, année du lancement de la DNC, selon le responsable de la cellule de communication de l'entreprise Danone Djurdjura, Zakari Sayeh. M. Sayeh a soutenu que les valeurs défendues par le groupe Danone sont le fair-play, l’enthousiasme, la proximité, l’humanisme et le plaisir de jouer, faisant remarquer qu’à travers cette compétition, cette entreprise offre l’opportunité aux enfants de vivre leur passion et de réaliser leur rêve. Le DTN du tournoi Danone, Boualem Laroum, a pour sa part fait remarquer que la participation à la coupe des nations de Danone fera vivre aux jeunes footballeurs algériens «une expérience unique et inoubliable qu’ils partageront avec des enfants venus du monde entier, observant que les moments intenses d'émotion qu’ils vivront les marqueront de manière indélébile». Ce technicien qui accompagne les jeunes de Danone Cup depuis 2007 a noté qu’indépendamment de ses résultats techniques, le mérite de cette compétition consiste notamment à permettre aux jeunes joueurs des écoles de vivre un grand événement sportif et réaliser le rêve de jouer dans un grand stade comme celui de New York. Emboîtant le pas à ce technicien, nombre d’observateurs avertis présents à l’OPOW de Khémis Miliana ont soutenu que cette compétition est à même de permettre la détection de jeunes talents susceptibles de représenter l’Algérie dans les catégories supérieures à l’avenir. En sus de l’aspect purement sportif, des ateliers de nutrition ont été organisés parallèlement à la compétition dans le but de sensibiliser les jeunes sportifs sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. La Danone Nations Cup est la plus grande compétition internationale de football, semi-officielle, pour les enfants de 10 à 12 ans (catégorie U-12) organisée à l'initiative du groupe Danone.