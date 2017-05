M. Grine : « couverture médiatique globalement excellente »

«J’appelle à la prudence, à vérifier la source et même à la citer s’il le faut.». C’est en ces termes que le ministre de la Communication, Hamid Grine, a réagi face aux écrits de presse s’étalant sur le prochain remaniement gouvernemental.



A partir de Boumerdés où le ministre a présidé la 18e conférence intitulée : «Connaître les médias, le citoyen a droit à une information fiable», M. Grine a clairement soutenu que «le remaniement du gouvernement relève des prérogatives du Président de la République. Je vous assure que personne n’est au courant mise à part, M. Bouteflika, lui même» a encore insisté M. Grine. Beaucoup d’encre a également coulé dans les colonnes de la presse au sujet des consultations par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en prévision de la formation du prochain gouvernement.

Des consultations qui ne sont pas officiellement confirmées, faut-il le préciser par les services du Premier ministre et à propos desquelles le ministre de la Communication, interrogé, hier, à ce sujet, a très vite fait valoir son obligation de réserve. Il ajoutera qu’en sa qualité de ministre, il est bien entendu informé de beaucoup de choses. «Je suis informé en tant que ministre, mais tant que le Premier ministre n’a pas communiqué, je m’abstiens de dire quoique ce soit» a encore déclaré M. Grine. Il précise toutefois que tout ce qui s’écrit dans la presse au sujet de ce remaniement relève, pour l’instant, de la spéculation. «Ce ne sont que des spéculations, parfois même sympathiques. D’ailleurs moi-même j’ai été, dans ce sillage, remanié cinq fois en tant que ministre. Depuis 2014, cinq fois de suite on a dit que je n’étais plus ministre, et pourtant je suis toujours là» souligne le ministre, avec un brin d’ironie.

Comme conclusion à retenir, conseille M. Grine, c’est surtout le fait selon lequel «tout ce qui se dit et s’écrit sous le sceau de la spéculation s’avère à 95 % différent de la réalité». «Il ne faudrait donc pas croire ce qui est écrit», insiste encore M. Grine, exception faite, si la source d’information est citée clairement qu’elle émane soit de M. Sellal, soit de la Présidence de la République où encore du cabinet du Premier ministre» a-t-il ajouté.

Pour preuve, M. Grine indique que les articles qu’il a lui-même lus dans la presse évoquant le remaniement, voire les prérogatives de tel où tel prochain ministre, ne sont que des spéculations. «Après l’installation de l’APN, il faudra attendre, le communiqué de la présidence de la République pour savoir s’il y a un changement au gouvernement. Entre temps, on travaille et c’est aussi le cas de tous mes collègues.



L’Etat est extrêmement sage et tolérant à l’égard des chaînes TV privées



Au sujet des chaînes privées de télévision non encore agréées, le ministre de la Communication a tenu à faire valoir «la sagesse et la tolérance » de l’Etat à l’égard de ces supports médiatiques ne disposant, faut-il le préciser, d’aucun ancrage juridique en Algérie. Il appuie que sans cette tolérance des hautes autorités, toutes ces chaînes auraient disparues en 2011. Le fait qu’elles continuent toujours à fonctionner, est là preuve incontestable «qu’on n’est pas du tout répressif» à l’endroit de ces chaînes privées non autorisées. Il existe une soixantaine de chaines TV et seulement cinq d’entres elles sont autorisées à disposer d’un bureau à Alger, a encore rappelé M. Grine. Il fait part en outre de l’organisation à venir dans ce secteur de l’audiovisuel et ce, à travers le lancement prochain d’un appel à candidatures en vue de l’accréditation d’une dizaine de chaînes de télévision privées, en fonction des fréquences disponibles outre la publication du cahier de charges les encadrant. «Je me suis déjà engagé à consacrer ce processus juste après les élections législatives», a t-il assuré. Ce qui est inscrit dans le programme d’action du ministère de la Communication c’est aussi la révision des dispositions de loi en rapport avec le mode de fonctionnement de la presse électronique. Dans ce domaine, l’élaboration du nouveau cadre réglementaire a atteint un niveau très avancé. La nouvelle loi régissant le fonctionnement des sites électroniques est prête, avait annoncé M. Hamid Grine dans ses précédentes déclarations. L’un des principaux objectifs de cette loi permettra l’identification de la domiciliation des ces sites. «L’enjeu en vaut bien la chandelle» comme on dit et cet objectif que s’assigne le ministère est nécessaire vu que, pour le moment, s’il arrive qu’un citoyen soit diffamé où invectivé par ces sites, il sera difficile pour le concerné d’obtenir réparation, même par voie de justice.

Le ministre de la Communication a de nouveau appeler les journalistes à faire preuve de vigilance en s'assurant de la fiabilité et de la source de l'information avant de la publier, ajoutant que la critique doit être très objective et loin de porter atteinte à la vie privée des individus.



Grine : « On n’abandonne pas les journaux en difficulté »



Concernant le marché publicitaire, le ministre a rappelé son intervention auprès de l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (Anep) pour l’octroi de parts aux journaux faisant face à des difficultés financières, y compris les anciens parmi eux afin de les aider et leur éviter la banqueroute. «On n’abandonne pas les journaux en difficulté» a en effet assuré Grine. Il a également réagi à l’intervention du directeur du quotidien La Tribune, M. Hassan Bachir Cherif, qui a évoqué dans sa conférence les relations publicitaires que l’opérateur de téléphonie mobile «Ooredoo» avait entretenu pendant une période donnée avec la presse. M. Grine a affirmé à ce sujet que « jamais l'Etat ne s’est immiscé dans les affaires internes de cet opérateur de téléphonie.

Au sujet de la couverture médiatique des législatives du 4 mai dernier, le ministre de la Communication a fait savoir que la presse algérienne a été «globalement professionnelle et positive» dans sa mobilisation pour cet événement politique majeur. Il a assuré que la presse nationale « a gagné en maturité grâce au projet initié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour la professionnalisation du journalisme».

Il a estimé que le professionnalisme de la presse est atteint «lorsque le citoyen est en mesure de distinguer entre l'information fiable et la rumeur tendancieuse qui peut impacter négativement la société». Pour sa part, M. Hassan Bachir Cherif a rappelé dans son intervention la genèse de la presse plurielle en Algérie, rappelant, notamment son combat contre le terrorisme et la défense des valeurs de la République.

Karim Aoudia