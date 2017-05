Le discours religieux dans les médias : Préserver les référents

Les participants au deuxième colloque international sur le discours religieux dans les médias ont insisté, hier à Mostaganem, sur la nécessité d’une stratégie pour faire face au discours religieux haineux.

Lors de la deuxième et dernière journée de cette rencontre, les participants ont mis l’accent sur la préservation des constantes et de la référence religieuse nationale avec une nouvelle approche. Dans ce contexte, Boudehane Yamine, de l’université de Sétif, a insisté sur la rationalisation du discours religieux dans les médias, incluant l’objectivité et des valeurs pour faire face au discours de la haine, de la violence, de l’extrémisme et du fanatisme.

Pour sa part, Alaeddine Khelifa d’Irak a appelé à reproduire un discours religieux puisant devéritables sources, soutenant que le foisonnement du discours a conduit à des tendances extrémistes. Le conférencier a insisté sur la nécessité de prononcer un discours commun de sorte à renforcer l’unité de la nation et l’immuniser contre les discours cultivant la violence, la haine et l’extrémisme qui altèrent l’image de l’islam et d’adopter des styles nouveaux de dialogue. Mohamed Rebabaa de Jordanie a, quant à lui, appelé à renouveler le discours religieux en adoptant une charte d’honneur, à Mostaganem, pour sa généralisation à travers le monde musulman pour faire face à l’intégrisme du discours religieux.

Les travaux de cette rencontre se poursuivent par une série de communications traitant, entre autres, du «discours religieux dans les médias», «discours religieux dans les supports électroniques», de «la diversité du discours religieux dans les chaines satellitaires» et du «discours religieux extrémiste dans les médias classiques et modernes».

Ce colloque international est initié par le ministère des Affaires religieuses et Wakfs, en collaboration avec le laboratoire des études de communication et d’information de l’université de Mostaganem. (APS)