Législatives, M. Derbal : « Nécessité d’une révision de la loi électorale »

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a affirmé que l'expérience de celle-ci a démontré que les textes juridiques régissant le processus électoral nécessitaient «plus de réforme, de révision et de renouveau». «L'expérience modeste de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) en application de ce que lui confère la Constitution, a démontré pragmatiquement que les textes juridiques régissant le processus électoral nécessitent davantage de réforme, de révision et de renouveau dans leurs différents aspects», a indiqué M. Derbal dans une allocution lors de la réunion du conseil de l'instance pour adoption du rapport final sur les législatives du 4 mai. Il a souligné tout particulièrement les lois organiques et les décrets règlementaires, insistant sur l'importance de «définir avec précision certaines prérogatives de responsables administratifs au niveau local afin que chaque partie assume ses responsabilités loin de tout arbitraire ou irrespect de la loi et que l'instance puisse accomplir sa mission». L'intervention efficace de l'instance auprès des concernés par l'opération électorale «avait besoin de plus d'adaptation des lois et règlements en vigueur», a-t-il poursuivi.

A ce propos, M. Derbal a précisé que la question «requiert à l'avenir, un élargissement des prérogatives de l'instance tout en mettant en place des mécanismes juridiques qui définissent l'action de contrôle qui est du seul ressort de celle-ci tout en veillant à l'application de la loi et à la réunion de tout ce qui est susceptible d'assurer des élections propres, seul garant de la confiance, de la quiétude et de la stabilité».

Il a estimé également que «le jour du scrutin, plusieurs responsables de centres et bureaux de vote et autres parties en charge de l'organisation agissaient sur la base de certains usages qui influent négativement sur le cours et la crédibilité de l'opération électorale». L'application de la loi relative aux élections «différait d'une région à une autre et certains comportements ne reposaient sur aucun référent juridique mais leurs auteurs ont considéré l'intérêt de la sphère de pouvoir dont ils jouissent», a-t-il encore dit.

M. Derbal a souligné par ailleurs que son instance «a reçu 570 plaintes le jour du scrutin», précisant que «le facteur temps était décisif sachant que toutes les contestations exigeaient une réponse urgente et une intervention immédiate. Parmi ces contestations, figurent celles liées à des affaires pouvant influer négativement sur la crédibilité des élections du 4 mai et dont 38 ont été déférées devant le procureur général. L'HIISE a reçu lors de la campagne électorale de nombreuses plaintes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, notamment de la part des formations politiques soit 190 à 435 plaintes».

Après avoir rappelé que le scrutin du 4 mai «s'est déroulé dans le calme et dans le respect de loi», il a précisé que les prochaines élections «exigent des efforts plus soutenus, davantage de moyens et de mobilisation et une meilleure coordination entre les membres de la HIISE». La rencontre, qui se poursuit à huis clos, sera sanctionnée par l'adoption du rapport final avant de le soumettre au Président de la République. (APS)

Ahd 54 n’a introduit aucun recours

Le président du parti Ahd 54, Ali Fawzi Rebaine, a indiqué que sa formation politique n'avait introduit aucun recours auprès du Conseil constitutionnel concernant les résultats des législatives du 4 mai 2017.

Lors d'une conférence de presse qu'il a animée au siège du parti, M. Rebaine a indiqué que «sa formation politique s'intéressait plus à la valeur ajoutée que la nouvelle Assemblée nationale populaire devra apporter, pour défendre l'intérêt des citoyens qu'aux résultats obtenus lors de ces législatives».

A ce titre, M. Rebaine a fait part de «son pessimisme quant à la capacité de la nouvelle APN à opérer le changement qui devra permettre de remédier aux multiples questions, notamment la corruption et le chômage». A cette occasion, M. Rebaine a appelé à «examiner la question de l'abstention électorale et de rechercher les moyens de rétablir la confiance du citoyen en œuvrant sérieusement à trouver les solutions aux multiples questions posées dont la préservation du pouvoir d'achat du citoyen».

Le président du parti Ahd 54 a, par ailleurs, mis en exergue l'importance d'élargir les prérogatives des assemblées élues, et ce, en vue de concrétiser» le véritable développement", a-t-il dit.

Au volet économique, M. Rebaine a réitéré l'importance de «réaliser l'autosuffisance et de créer de la richesse hors hydrocarbures pour garantir l'avenir de l'Algérie, un pays qui recèle d'énormes ressources souterraines».

Il convient de rappeler que le parti Ahd 54 a remporté 2 sièges selon les résultats provisoires proclamés par le Conseil constitutionnel.