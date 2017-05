Sommet du Comité de l’UA sur la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU : M. Messahel représente le président Bouteflika

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, représentera le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du Comité des dix Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, prévus du 15 au 17 mai à Malabo (Guinée équatoriale), a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les membres du Comité procéderont, au cours de ce Sommet, à "une évaluation d'étape du processus engagé pour la réforme du Conseil de sécurité et examineront les voies et moyens de promouvoir et de consolider la position africaine commune dite aussi « Consensus d'Ezulwini », à la lumière des développements récents intervenus dans le cadre des négociations intergouvernementales", précise la même source. Adopté en 2005 par l'Union africaine, le "Consensus d'Ezulwini" est l'expression de la revendication des Etats membres pour une participation "plus juste, plus équilibrée et plus représentative de l'Afrique, afin de pouvoir assumer pleinement son rôle, au sein de la communauté internationale, notamment dans le maintien de la paix à travers le monde". Ce comité, présidé par le Président de la République de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, est composé de l'Algérie, de la Libye, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale, du Kenya, de la Namibie, de l'Ouganda, du Sénégal, de la Sierra Leone et de la Zambie.