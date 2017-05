Fermes-pilotes : Le cahier de charges seule référence

Suite a la dernière à la réunion du Conseil des participations de l’Etat (CPE) qui a examiné la consolidation du partenariat dans le secteur agricole, et qui a décidé, aussi, de la résiliation de cinq contrats avec des partenaires privés qui détenaient des fermes pilotes d’une surface s’étalant sur 3.000 hectares, le ministre de l’Agriculture a tenu a donné des précisions concernant ces décisions.

Au siège de son département, M. Abdesslam Chelghoum, affirme d’entrée que la première opération de partenariat de fermes pilotes, lancée en 2013, concernait 17 entités économiques. Selon lui, 4 fermes ont réussi à 100%, huit sont en cours de développement, alors que 5 ont échoué.

Concernant ces dernières, « c’est un partenariat qui a échoué parce que le partenaire n’a pas tenu les engagements contenus dans le cahier des charges », a-t-il ajouté.

Le ministre a expliqué que cette réunion et la dernière étape de l’opération après 7 mois de longues procédures.

« Il y a un travail qui a été réalisé au niveau des investissements, un travail d’organisation et d’assainissement qui a été fait. Ils se sont engagés à investir, et pourtant ils n’ont pas investi un centime. Mieux ni les terres n’ont été exploitées, ni les travailleurs n’ont été payés. Face à une telle situation abracadabrante, la décision de résiliation de contrat s’est imposée de façon irrévocable. » Il ajoute : « Durant ces 4 dernières années, plusieurs mises en demeure ont été adressées aux investisseurs... sans aucune réponse », a-t-il dit. Tout de même, le ministre a tenu à souligner que : « Les 4 autres fermes sont devenues un véritable modèle... Les techniques modernes utilisées ont permis d’accroître son rendement agricole et de créer des emplois », a indiqué le ministre.

Concernant les fermes destinées à la privatisation ces fermes n’ont pas la capacité de développer leur investissement.

« Ce sont des surfaces importantes, fertiles qui peuvent rendre beaucoup de service à l’agriculture, mais elles ne peuvent rien faire parce qu’il y a un manque d’argent, ils ont des dettes, les travailleurs ne sont pas payés... » Selon le ministre, l’Etat apporte différentes formes de soutien aux investisseurs afin de leur permettre de concrétiser leurs projets et de contribuer au développement de l’agriculture en Algérie « outre la production des hydrocarbures, on tend vers la diversification économique à laquelle aspire le pays, à travers des projets développés par de jeunes agriculteurs qui mettent en valeur des milliers d’hectares ».

Evoquant la 2e opération dans le cadre de ce partenariat public/privé, il explique que 25 autres fermes ont été lancées aux investisseurs nationaux et internationaux et 3 autres ont été lancées dans le cadre du partenariat public/privé ces dernières sont destinées à l’élevage, au forage et aux céréales.

L’objectif étant de stimuler la production nationale et réduire la facture à l’importation. « 42 milliards de dinars ont été injectés dans l’investissement grâce a ce partenariat », a-t-il précisé. M. Abdesslam Chelghoum, qui a évoqué également l’opération de développement des fermes pilotes, a précisé que ces fermes, dont le nombre est de 168 à travers le pays, sont pour la plupart à l’arrêt. Elles ont été restructurées par la création de 4 groupements économiques. Ces fermes ont été réparties sur ces groupements selon les spécialités et les régions, affirmant que ces fermes seront ouvertes à l’investissement et au partenariat dans le cadre de la loi en vigueur.

Le département de Chelghoum entend élargir le modèle d’investissements dans le secteur de l’agriculture initié via le partenariat entre l’entreprise privée algérienne « d’autres fermes seront privatisées progressivement dans les mois avenir ».

"L'objectif est de mettre en place des co-entreprises pour gérer et exploiter des fermes, mais la terre restera propriété de l'Etat".

Les soumissionnaires sélectionnés détiendront une participation minoritaire dans ces fermes, conformément à la loi algérienne qui limite à 49% la participation étrangère dans tout projet d'investissement. Et de préciser que les fermes pilotes proposées sont situées dans les régions de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Sud.

Sarah A. Benali Cherif