EL DJEICH : Disponibilité et haut niveau de maîtrise

Dans son numéro 646 de mai 2017, la revue mensuelle El Djeich éditée par le centre national des publications militaires, rappelle les missions constitutionnelles de l’Armée nationale populaire, conformément aux dispositions des lois de la République, dans la défense de toute l’étendue de notre territoire, expose aux lecteurs toutes les importantes avancées accomplies dans le domaine de la formation, de l’instruction de l’équipement et de la préparation au combat. Ces efforts, note la publication, sont effectués grâce à l’appui et aux orientations du Président Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Conforté par ce solide soutien, le Haut commandement de l’ANP veille à accorder en permanence, tout l’intérêt nécessaire aux capacités de défense, en insistant scrupuleusement à ce qu’elles soient opérationnelles. C’est dans cette ligne de conduite que la revue met l’accent sur les visites continues sur le terrain, du général de corps d’armée M. Ahmed Gaïd Salah, aux différentes unités militaires, dont celles déployées le long de la bande frontalière ainsi que son souci à superviser personnellement l’exécution des exercices. La revue relève que durant la dernière décennie, l’ensemble des composantes de l’ANP, a franchi des pas essentiels sur la voie de la modernisation, et de l’adaptation croissante aux exigences du développement technologique et scientifique par le biais d’une démarche globale s’articulant autour de la poursuite de la formation et du perfectionnement. L’institution militaire, concomitamment avec les autres corps de sécurité mène sans relâche la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. La revue a souligné le lien qui unit le peuple algérien à l’ANP. C’est ce qu’a déclaré M. Gaïd Salah, dans ses diverses interventions : « Nous éprouvons une très grande satisfaction au regard du chemin parcouru jusque-là, par l’ANP sur la voie du développement multiforme qui a eu un écho favorable au sein des catégories du peuple algérien, dont l’admiration et la fierté à l’égard de son armée, ne cessent de s’accroître et dont le lien s’est consolidé davantage dès lors qu’il est plus que jamais rassuré et serein quant au présent de son pays et à son avenir avec le soutien de cette armée valeureuse qui mérite indubitablement d’être la digne héritière de l’ALN.»

Dans le cadre de la célébration de Youm El Ilm, la revue reprend le message adressé par le Président Bouteflika dans lequel il exhorte à s’armer d’un haut niveau de conscience nationale qui a caractérisé le savant Cheikh Abdelhamid Benbadis. Des valeurs adoptées par les membres de l’ANP afin que notre pays atteigne les plus hauts sommets.

Par ailleurs et comme à l’accoutumée, la publication aborde de multiples sujets à caractère militaire, dont un coup de projecteur sur l’internet au sein de l’ANP, des articles sur la tragédie du 8 mai 1945, un hommage à une figure éminente du GPRA, en l’occurrence, le regretté Saad Dahlab, un thème sur la commémoration du 54e anniversaire de l’Organisation de l’unité africaine ainsi qu’un dossier sur la journée mondiale de la Liberté de la presse.

M. B.