Coopération énergétique algéro-espagnole : transformation des hydrocarbures et énergies renouvelables

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, effectue une visite de travail à Madrid au cours de laquelle il rencontrera de hauts responsables espagnols pour discuter de la coopération énergétique entre les deux pays, apprend-on auprès de ce ministère. Lors de cette visite, M. Boutarfa rencontrera le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Alfonso Dastis, et celui de l’Energie, du Tourisme et du Programme numérique, Alvaro Nadal M. Boutarfa aura également des entretiens avec les premiers dirigeants des principales compagnies énergétiques espagnoles, selon la même source. Durant toutes ces entrevues, il sera abordé les relations bilatérales entre les deux pays, l’état d’avancement des projets de partenariat en cours ainsi que les perspectives de coopération et d’investissement dans le domaine énergétique, en particulier dans l’exploration, la production, la transformation des hydrocarbures et les énergies renouvelables.